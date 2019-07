BMW-Stifte bauen Luxus-Pick-up als Einzelstück

Kein Aprilscherz, sondern eine Vision auf vier Rädern: BMW hat tatsächlich einen X7 Pickup gebaut. Der elefantöse Truck war auf den diesjährigen BMW Motorrad Days zu sehen, die heute Sonntag in Garmisch-Patenkirchen zu Ende gehen. Der Luxus-Pickup basiert auf einem X7 xDrive 40i mit 340-PS-Sechszylinder. Die Ladefläche in feudaler Schiffsholzoptik ist bei geschlossener Heckklappe 1,40 Meter lang. Da wird es schon knapp für die 850 GS, die BMW für die Bilder hinten drauf gewuchtet hat. Glücklicherweise kann man die Klappe auch offen lassen. Dann ist das Bett genau zwei Meter lang.

Interessant: Der Einsatz von viel CFK an Dach, Heckklappe und hinteren Türen verringert das Gewicht des Trucks im Vergleich zum X7-SUV um satte 200 auf nun noch knapp 2200 Kilo. Und das, obwohl das Auto mit 5,25 Meter sogar zehn Zentimeter länger ist als das Serienfahrzeug.

Von hinten ein wenig Rolls-Anleihen

Die Ladefläche glänzt in honigfarbenem Teakholz und passt hervorragend zum Individuallack Tansanitblau Metallic, zudem verweist BMW auch auf die speziellen Handgriffe und Zierleisten aus dem 3D-Drucker. Das Heck sieht allerdings ein bisschen aus, als hätte man Konzern-intern im Teilelager des Rolls-Royce Cullinan geplündert. Ist aber okay: Wenn schon, denn schon bei den Grössten abgucken!

Wer gleich heute sein Konto plündern will, wird aber enttäuscht: Der X7 Pickup ist und bleibt ein Einzelstück. Es handelt sich dabei um ein Projekt der Stifte der BMW Group Berufsausbildung. Die Idee ist nicht neu: Gerade der VW-Konzern lässt seine Jungmannschaft jedes Jahr neue Visionen verwirklichen. So in diesem Jahr auch Skoda mit einem Azubi-Pickup auf Basis des Kodiaq.

12 Lehrlinge, zehn Monate

12 Lehrlinge aus den (Karosserie- und Fahrzeugmechaniker, KFZ-Mechatroniker und Technischer Modellbauer) bauten den X7 in zehn Monaten auf. Unterstützt wurden sie vom Konzeptfahrzeugbau und der Modelltechnik des BMW-Werks in München. Das Auto ist voll funktionsfähig und hat Strassenzulassung. Ausserdem betont der bayerische Hersteller die Nachhaltigkeit des Projekts. «Bei dem umgebauten X7 handelt es sich um einen sogenannten Erprobungsrückläufer», heisst es. Er wird also nicht verschrottet.

(lab)