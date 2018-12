Zukunft auf Samtpfoten

Man sitzt bequem auf dem Rücksitz des Chrysler Pacifica Minivans. Die Beine ausgestreckt, die Augen auf den in der Rücklehne des Vordersitzes integrierten Monitor gerichtet. Jimmy Kimmels Talkshow vom Vorabend läuft in der Wiederholung, während der Van behutsam durch typisch amerikanische Vorstadtstrassen navigiert. Hinter dem Steuer sitzt ein netter junger Mann, dessen Konversationsbereitschaft nicht über kurzen Smalltalk hinausgeht. Es erscheint nur leicht befremdlich, dass jener junge Mann die Hände demonstrativ nicht am Lenkrad hat. Der Chrysler fährt sich selbst.

In Chandler, einem Vorort von Phoenix im US-Bundesstaat Arizona, fahren die ersten Roboter-Taxis ihre Passagiere von A nach B, extrem modifizierte Kleinbusse, die viel Platz bieten. Allerdings wird der meiste Platz in erster Linie für technologischen Krimskrams benötigt, den man anstelle eines Fahrers so mit sich rumschleppt – hinter den Rücksitzen, unter dem Boden und auf dem Dach vermutet man ein paar Dutzend Laser, jede Menge Lidar Technologie, ein paar Sonare, GPS Sensoren und Odometrie ohne Ende. Von den Batterien mal ganz zu schweigen.

Waymo, Googles zweckbestimmte Tochter und verantwortlich fürs autonome Fahren, stellt seit Anfang Dezember einen autonomen Taxi-Service in Arizona vor, der die Tür für ein neues Zeitalter der Autonutzung öffnet. Google begann schon 2009 Erfahrungen mit der Technologie selbstfahrender Kraftfahrzeuge zu sammeln, und hat damit konventionellen Autoherstellern einiges voraus. Jetzt beginnt man mit der Versilberung.

Unfälle verzögern die Einführung neuer Technologien

Viel ist darüber gesprochen worden, dass wir an der Schwelle zum selbstfahrenden Automobil stehen, und dass wir schon lange könnten, wenn wir nur dürften. Hunderte von Testfahrzeugen haben schon Millionen von Kilometern zurückgelegt, ohne dass ein menschliches Wesen in die Fahrkünste der Künstlichen Intelligenz (KI) eingreifen musste.

Trotzdem waren die Dinger bislang nicht wirklich im Einsatz, und es hat Rückschläge gegeben. Uber, der kalifornische Überflieger, der nicht nur das Taxi-Wesen, sondern den gesamten Nahverkehr revolutionieren will, stoppte seine ausgiebige Versuchsreihe, nachdem Anfang des Jahres ein Unfall mit Todesfolge einer realistischen Einführung des Selbstfahrens den Riegel vorschob. Teslas Fahrzeuge waren in Unfälle verwickelt, und das mit «normalen» Benutzern an Bord. Sowohl die Regierungen der US-Bundesstaaten als auch die US-Regierung reagierten deshalb bislang mit extremer Vorsicht, wenn es um die Legalisierung der Selbstfahrer ging.

Der Staat Arizona hingegen – gesegnet mit Toleranz in Sachen verkehrstechnischer Gesetzgebung, gut instandgehaltenen Strassen und wenig Bäumen, die Sicht und das Laser-Radar Lidar beeinträchtigen – lässt sich davon wenig beeindrucken und erlaubt die Selbstfahrerei mit vergleichsweise geringen Einschränkungen. Einer der Gründe, warum alle grossen Autofirmen und das halbe Silicon Valley ihre Selbstfahrer zwischen Arizonas Wüstensand und Golfplätzen auf die Probe stellen.

Noch gehts nur unter Aufsicht

Waymo One, so nennt sich der Roboter-Taxi Service, geht jetzt damit in die Öffentlichkeit. Auf Samtpfoten zwar, aber immerhin werden ein paar Hundert auserwählte Arizonians von Googles Taxi auf einigen auserwählten Meilen von Phoenix’ öffentlichen Strassen autonom chauffiert. Wie schon gesagt, noch geht das nur unter Aufsicht eines am Steuer sitzenden Waymo-Ingenieurs. Aber alles ist nur eine Frage der Zeit.

«Dieser Schritt ist ein Game Changer,» sagte Grayson Brulte, Chef der auf autonomes Fahren spezialisierten Beratungsfirma Brulte & Co., in einem Interview mit der Los Angeles Times. Für ihn sei das fahrerlose Taxi auf Arizonas öffentlichen Strassen ein fast historischer Moment.

Wie bei Lyft und Uber geht auch bei Waymo One alles übers Smartphone. Per App holt man sich die Waymo Ones an den Pick-Up-Standort, wählt den Zielort aus und bezahlt. Wer jedoch hofft, als Tourist am Flughafen von Phoenix so ein Robo-Taxi bestellen zu können, wird – vorerst noch – enttäuscht. Im Augenblick bekommt nicht jeder eine solche App aufs Handy, sondern die Teilnehmer wurden aus dem laufenden «Early Rider»-Google-Testprogramm ausgewählt, das vor zwei Jahren mit der Gründung von Waymo gestartet wurde. Als Waymo One ausgerufen wurde, meldeten sich mehr als 20'000 Bewerber, unter denen Waymo 400 auswählte.



Die kommerzielle Nutzung des Autonomen Fahrens hat begonnen

Was das alles so neu macht, ist, dass im Gegensatz zu den bisherigen Testprogrammen die Teilnehmer diesmal für die Benutzung bezahlen müssen – etwa so viel wie bei einem Trip mit Uber. Sie müssen aber weder eine Non Disclosure Agreement unterzeichnen, noch Berichte über ihre Erfahrungen schreiben. Waymo überwacht zwar die Reaktion der Kunden, aber mit einer etwas grösseren Distanz. Die kommerzielle Nutzung des Autonomen Fahrens hat offiziell begonnen, wiewohl sie bisher noch im roten Bereich verläuft.

«Wir sind im Prozess zu verstehen, wie unsere User reagieren,» sagt Dan Chu, Chef von Waymo, und deutet darauf hin, dass sie technologisch schon längst so weit wären, und dass Fortschritt jetzt vom Wohlbefinden abhängt. «Wie fühlen sie sich im Auto? Fühlen sie sich sicher? Komfortabel? Wenn ja, können wir zum nächsten Schritt übergehen?»

Der nächste Schritt wäre laut Chu die breitere Nutzung des Waymo One Angebots. Geplant ist zuerst die schrittweise Reduzierung der Anwesenheit eines Sicherheitsingenieurs im Fahrzeug, danach käme die Ausweitung des Services auf den gesamten Grossraum von Phoenix, Chandler und Tempe, und schliesslich die Erweiterung der potenziellen User auf die gesamte Bevölkerung von Süd-Arizona. Auf einen detaillierten Zeitplan möchte sich Waymo nicht festlegen.

Mit gezogener Waffe auf der Strasse angehalten

Die Probleme aber erwachsen nicht nur auf der technologischen Ebene, wie die Erkundung der emotionalen Reaktionen auf die Selbstfahrautos zeigt. So entstand in Arizona schon eine Gegenreaktion auf die KI-Chauffeure unter den erregten – und hoch bewaffneten – Einwohnern von Chandler. Seit Waymo One startete, kam es schon zu mehr als 20 Zwischenfällen, in denen unter anderem die Reifen der Roboter-Taxis zerschnitten wurden. Roy Leonard Haselton, ein 69-jährige Einwohner von Chandler, hielt ein Robo-Cab mit gezogener Waffe auf der Strasse an, weil er, wie er sagte, «…diese Waymo Karren hasst.»

Kein Wunder, dass die mitfahrenden Ingenieure so wortkarg sind.