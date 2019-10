Zwischen zwei Welten

«Life happens with a Golf», prangte am Donnerstagabend in grossen Lettern über der Showbühne am Stammsitz in Wolfsburg, auf der VW die Weltpremiere des Golf VIII feierte. Daheim, im für VW-Verhältnisse bescheidenen Rahmen. Denn der grosse Auftritt Mitte September an der Internationalen Automobil-Ausstellung war dem ID.3 vorbehalten – dem neuen Elektroauto aus Wolfsburg, das die Zeitenwende der individuellen Mobilität mit jener Vehemenz beschleunigen soll, mit der die E-Motoren zur Sache gehen. Natürlich avancierte der ID.3 zum Medienliebling, doch eine entsprechend hohe Nachfrage ist auf längere Sicht (noch) nicht garantiert.

Genau deshalb ist die achte Generation für den grössten Automobilhersteller der Welt und die Marke so bedeutsam: Der neue Golf muss als wichtigstes Massenmodell weiterhin eine verlässliche Stütze für das klassische Hauptgeschäft bilden. Kein Wunder also, dass die Wolfsburger PR-Abteilung Vollgas gibt: «Er ist der erfolgreichste Volkswagen aller Zeiten: der mehr als 35 Millionen Mal verkaufte Golf. Ein Phänomen. Jetzt startet die neu entwickelte achte Generation des Bestsellers durch: digitalisiert, vernetzt, vorausschauend, intuitiv bedienbar und innovativ elektrisiert. Nie zuvor war ein Golf progressiver», versprechen sie.

Im Angebot sind gleich fünf Hybridversionen

Von aussen, und das ist in Anbetracht seiner Historie kein Wunder, sieht der VW Golf aus wie ein Golf. «Seit dem Debüt vor 45 Jahren war dieser VW immer ein Fahrzeug, das eine hohe Alltagstauglichkeit mit einem klaren, präzisen Design in Einklang brachte», erklären die Designer. «Diese Ausrichtung führt der neue Golf weiter.» Tatsächlich wirkt Nummer 8 von aussen zwar dynamischer und moderner, aber zum Aufreisser wird er auch in Zukunft nicht. Das muss kein Nachteil sein, wie die bisherige Design-Evolution des Bestsellers immer wieder bewiesen hat.

Dass tatsächlich jedes Teil der Karosserie neu geformt und im Windkanal geschliffen wurde, zeigt aber erst ein Blick auf die Aerodynamik: Stirnfläche und Luftwiderstandsbeiwert (cw 0,275) wurden deutlich verringert. Und weil LED- Technologie die bisherige Leuchttechnik in allen Versionen ersetzt, lässt sich der Neue zumindest dank dem Lichtdesign auf Anhieb von Nummer 7 unterscheiden. Ohnehin hängt man sich den Golf ja nicht als Kunstgegenstand zum Bestaunen an die Wand, sondern er soll fahren. Von A nach B. Möglichst komfortabel, möglichst umweltfreundlich.

Die Verbrenner gehören nicht zum Alteisen

Und obwohl VW die Elektromobilität lauter predigt als die Konkurrenz, beweist die Premiere des Golf, dass sie die Verbrenner in Wolfsburg noch nicht zum Alteisen sortiert haben. Schliesslich sind acht Motoren neu entwickelt oder überarbeitet worden und stossen deshalb nicht nur viel weniger Schadstoffe und Partikel aus, sondern verbrauchen bis zu 17 Prozent weniger.

Natürlich wird es ein bisschen dauern, bis das ganze PS-Portfolio ausgerollt ist. Doch mittelfristig wird es neben klassischen Benzinern und Dieseln – mit dem neuen Twindosing-Verfahren im Kampf gegen die Stickoxide – auch wieder eine Erdgasversion geben und zudem gleich drei Mild- und zwei Plug-in-Hybride. Letztere haben mit 13 kWh genügend Akkuleistung, um bis zu 60 Kilometer rein elektrisch zurückzulegen, unterscheiden sich aber in der Performance und rollen mit 204 oder 245 PS an den Start. Damit kann der Durchschnittsschweizer seinen Alltag lokal emissionsfrei bewältigen, der Fahrspass bleibt aber nicht auf der Strecke.

Diese Antriebsvielfalt ist für Amag-CEO Morten Hannesbo eines der Highlights des neuen Golf. «Mit eTSI (Mild) und eHybrid (Plug-in) bietet VW gleich fünf Hybridversionen an – mehr als die Konkurrenz im Kompaktsegment. Das unterstützt uns bei der Einhaltung der CO2-Grenzwerte ab 2020.» Einen rein elektrischen Golf wird es allerdings nicht geben. «Dafür hat VW eine eigene Plattform», so Hannesbo. «Auf der basiert etwa der ID.3, den wir ab Donnerstag als Schweizer Premiere an der Auto Zürich präsentieren.»

Der Golf kommuniziert automatisch mit der Umgebung

Ein weiteres Highlight ist für den Amag-CEO das serienmässige Innovision-Cockpit. «Die Digitalisierung ist überall ersichtlich: Anzeigen und Bedienelemente wurden konsequent digitalisiert, damit sie selbsterklärend funktionieren.» So sind die analogen Anzeigen hinter dem Lenkrad einem grossen Display gewichen, das mit einem noch grösseren Touchscreen daneben verschmilzt. Dazu gibt es eine Sensorleiste unter dem Bildschirm und statt der üblichen Schalter fast überall sensitive Oberflächen. Selbst das Licht aktiviert man nun mit einem Fingerzeig.

Und wie es sich für den Geist der neuen Zeit gehört, ist der Golf dabei permanent online und vernetzt sich nicht nur mit dem World Wide Web und dem Smartphone, das auf Wunsch auch als Schlüssel fungiert. Sondern zum ersten Mal haben die Wolfsburger den Sprachassistenten Alexa integriert, sie bieten Updates «over the air» an und setzen im grossen Stil auf Car-to-X-Kommunikation. Dabei verbindet sich der Golf automatisch mit seiner unmittelbaren Umgebung und macht sich so zum Beispiel die Sensoren der vorausfahrenden Autos für eine Art Frühwarnsystem zu eigen.

«Der Golf 8 ist up to date und führt seine Insassen ins digitale Zeitalter. Er bleibt das Auto für jeden», ist Hannesbo vom Erfolg des Bestsellers überzeugt, der ab Dezember auf die Strasse rollt. Und an das oft prognostizierte Ende des erfolgreichsten VW aller Zeiten glaubt er ohnehin nicht. «Das ist reine Spekulation, meines Wissens wird es eine Nummer 9 geben.» Weil: «Life happens with a Golf», auch für VW.