Frauen stehen nicht auf Fahrer von Elektroautos

Dass ein fetter Sportwagen sexy macht, ist kein Geheimnis. Aber ist das auch heute noch so? Ist das Auto noch immer ein Statussymbol? Und wie sieht es mit Fahrern eines Elektro-Autos aus, werden die ebenfalls als sexy empfunden? Diese Fragen versuchte eine Umfrage von Autoscout24 zu ergründen. Der Online-Automarkt hat über 7300 Autohalter aus sieben europäischen Ländern dazu befragt. «Für die allermeisten Europäer ist ein Auto mehr als ein Beförderungsmittel», so die Auswertung der Umfrage.

Umfrage Welcher Fahrer oder welche Fahrerin wirkt auf dich sexy und attraktiv? Die Umfrage bringts auf den Punkt: Wer einen sexy Sportwagen lenkt, bringt auch mich in Wallung! Ttsssschhhhh...

Quatsch, steigt eine attraktive Person des anderen Geschlechts aus einem SUVs, pocht mein Herz und ich will nur noch eins.

Männer, die eine Limousine oder einen Kombi fahren, zeigen, dass sie den Poser-Quatsch nicht nötig haben. Sehr sexy!

Frauen, die eine Limousine oder einen Kombi fahren, sind selbstbewusst und definieren sich nicht über das Auto. Extrem sexy!

Wenn ich einem Lenker oder einer Lenkerin eines Stromers begegne, laufe ich richtig heiss – genauso wie der Akku seines/ihres sexy Mobils!

Also mir gfaue VelofahrerInnen mit Wulle-Chnäusocke in Sandale am beschte. Säg nüt – ich find die mega sexy.

Insgesamt 79 Prozent der befragten Autohalter sind der Ansicht, dass sie das richtige Fahrzeug attraktiver erscheinen lässt. Jeder Dritte glaubt, dass er hinter dem Lenkrad eines Sportwagens besonders gut rüberkommt, immerhin 28 Prozent sind überzeugt, dass Cabrios den Sexappeal steigern und jeder Vierte (24 Prozent) stuft Fahrer/innen von SUVs als sexy ein.

Frauen stehen nicht auf Stromer

Elektroautos hingegen schneiden in der Umfrage deutlich schlechter ab – nur gerade 14 Prozent der Befragten gaben an, dass ein E-Mobil die Attraktivität des Fahrers steigert. Besonders bei Frauen kommen Stromer nicht gut an: In Deutschland etwa fanden nur 7 Prozent der weiblichen Befragten, dass ein solches Auto den Fahrer attraktiver macht. Insgesamt stehen die Elektroautos auf dem fünften Platz im Ranking der «sexy machenden Autos», noch hinter Oldtimern (17 Prozent). Als völlig unerotisch werden übrigens Fahrer von Familienkombis angesehen.

Junge glauben an «Sexiness»

Ein antiquiertes Bild, möchte man denken – doch gerade die Jungen in Europa sehen das offenbar so. Deutsche Autofahrer unter 30 Jahren sind gemäss dieser Befragung zu 92 Prozent davon überzeugt, dass das richtige Auto Auswirkungen auf die «Sexiness» seines Besitzers hat – bei den über 50-jährigen stimmen nur 70 Prozent dieser These zu. «Die Ergebnisse zeigen damit, dass das Auto gerade bei jüngeren Menschen nach wie vor ein Statussymbol darstellt», sagt Jochen Kurz von Autoscout24. «Die These, dass für die Jüngeren das Auto nicht mehr so wichtig ist und dass es ihnen stattdessen nur noch um Smartphones und virtuelle Welten geht, verliert durch die Umfrage an Plausibilität.»



(ds)