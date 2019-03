Die Charme-Offensive mit dem neuen Renault Clio

Im Dschungel der Grossstadt geht es heiss her in diesen Tagen. Nicht nur, dass alle Welt die Innenstädte mit kleinen Geländewagen fluten will, sondern auch die Stammspieler in der Stadt nehmen den nächsten Anlauf und ein Heer neuer Kleinwagen macht sich bereit, der SUV-Welle Einhalt zu gebieten. Ganz vorn dabei sind da die Franzosen. Denn als wäre ein neuer Peugeot 208 nicht schon spannend genug, bringt Konkurrent Renault zeitgleich auch noch einen neuen Clio in Stellung – notabene die Nummer 1 der Kleinwagen in Europa.

Aussen nicht viel Neues

Aussen halten sich die Änderungen dabei zwar in engen Grenzen, weil Designchef Laurens van den Acker beim meistverkauften Modell der Marke viel Rücksicht auf Bestandskunden und Restwerte nehmen muss und es deshalb bei ein paar Retuschen belassen hat. So wird der Clio auf seiner neuen, 50 Kilo leichteren Plattform ein paar Millimeter schmaler und kürzer und zugunsten des sportlicheren Auftritts auch etwas flacher, ist aber erstens auf Anhieb wieder zu erkennen und zweitens innen sogar etwas geräumiger geworden, versprechen die Franzosen.

Doch dafür geht der Designer innen in die Vollen und macht nicht nur Schluss mit einer vom Rotstift diktierten Materialauswahl, sondern katapultiert den Bestseller endlich auch ins Zeitalter des Smartphones. Beim Flirt mit den digital Natives setzt er deshalb auf einen grossen, aufrechten Touchscreen, der wie ein iPad vor der Mittelkonsole steht, und spendiert dem Kleinwagen zum ersten Mal animierte Instrumente.

Jede Menge Assistenten

Auch die Kollegen aus der Entwicklung setzen auf reichlich Elektronik und bauen deshalb fast alles an Assistenzsystemen ein, die ihre Teilelager zu bieten haben: Der Clio bekommt deshalb erstmals einen Staupiloten mit Stopp- und Go-Funktion, hält automatisch Spur und Abstand und macht das Parken mit einem Dutzend Kameras und Sensoren mit einer Lenkhilfe zum Kinderspiel.

Auf den ersten Blick tut sich die Fraktion Maschinenbau ein wenig schwer, da tatsächlich mitzuhalten. Schliesslich stecken und der Haube zwar neue, aber durchweg konventionelle Drei- und Vierzylinder für Benzin und Diesel, die ein Leistungsspektrum von 65 bis 130 PS abdecken. Doch so ganz ohne Strippenzieherei geht es auch in der alten Welt nicht mehr. Zwar wird es den Clio anders als den Peugeot 208 wohl so schnell nicht als Elektroauto geben, schliesslich hat Renault dafür den Zoe am Start. Doch zumindest mit einem ersten Mild-Hybrid schlägt auch Renault die Brücke in die Zukunft.

