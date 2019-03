Das Einhorn aus Hannover

Der wahre Dauerbrenner im Programm des Volkswagenwerkes heisst weder Golf noch Polo. Sondern Bulli. Den sowohl praktischen als kultigen Bus gibt es seit fast 70 Jahren – mit, ohne oder mit ganz vielen Fenstern. Zugegeben, er mag zwar nicht die gigantischen Stückzahlen eines Golfs erreichen, aber der Volkswagen Bus, oder Bulli oder T5 oder wie immer die zeitgenössischen Inkarnationen auch heissen mögen, verkauft sich seit jenen sechs, sieben Jahrzehnten ohne grosse Höhen oder tiefe Tiefen. Mit seiner zeitlosen Form hat er sich eine der treuesten Zielgruppen im Automarkt geschaffen und ist vor allem in seiner ersten Generation namens T1 zum Kultobjekt gereift.

Zwölf Millionen mal wurde der Bulli bisher gebaut. (Nicht nur) Deutsche Handwerker schwören auf ihn. Ganze amerikanische Generationen sollen in ihm gezeugt worden sein, und das nicht nur von Hippies, sondern auch von gestandenen Republikanern, was dem Sprichwort «Love Thy Car» eine ganz neue Dimension eröffnete. Daneben durchquerten Camper weltweit Wüsten und Savannen mit ihm. Und Paketdienste in aller Welt verlassen sich auf ihn, als soliden Handwerker mit Sex-Appeal. Kurz: Der VW Bulli ist und bleibt für seine Fangemeinde sowohl Spiel- als auch Werkzeug zugleich.

Optisch ganz in der Tradition seiner Ahnen

Nun stellen sie – Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover – bei dieser Konzernmarke ist der Bulli trotz seines unbestrittenen Spassfaktors verortet – die zeitgenössische Version des heute Multivan genannten Modell 6.1 vor. Und der Neue stellt sich von seinem Äusseren ganz in die Tradition seiner Ahnen. Erfolgreiches ändert man bei VW ja nicht grundlegend, sondern eher in den Feinheiten. Folglich ist beim T6.1 Ähnlichkeit mit und Anhänglichkeit an die Ahnen durchaus gewollt. Kurz: das Konzept «Mein Auto als Bus» hat sich bewährt.

Der Grill ist ein bisschen breiter geworden bei der Neufassung und reicht ein wenig tiefer. Die H7-Scheinwerfer sind flacher und schnittiger und liegen ganz auf der Gestaltungslinie, welche die VW-Designer beim Arteon geprägt haben, was dem Bulli durchaus einen Hauch mehr Dynamik verleiht. Auch hinten wurde modernisiert, die Rückleuchten wurden den Möglichkeiten des LED-Zeitalters angepasst und entsprechend elegant gestylt. Das Dach schmückt ein Hörnchen, das den Bus mit Informationen bedient. Nicht schlicht am hinteren Dachrand, sondern genau über den Frontsitzen, wo ihn alle sehen können – ein Einhorn aus Niedersachsen.

Abt zeigt zwei Elektro-Varianten des Bulli

Mehr hat sich auf der technischen Seite getan. In Genf stellt Volkswagen zusammen mit dem Tuningspezialisten Abt, der sich in den vergangenen Jahren vor allem in der Formel E hervorgetan hat, zwei Elektro-Varianten des Bullis vor – in beiden gibt es den gleichen, 82 kW starken E-Motor. Eine Version verfügt über eine Reichweite von etwas mehr als 200 Kilometern, die für den örtlichen Schlossermeister vollkommen ausreichen dürfte. Version zwei kommt nominell mehr als 400 Kilometer, die den E-Bulli in ein realistisches Reisemobil verwandelt.