Der nächste Döschwo ist ein Würfel

Citroën erschuf immer mal wieder eine Ikone, Citroën ist immer mal wieder für eine Überraschung gut. Nun feiern die Franzosen entsprechend selbstbewusst «100 Jahre Innovation und Mut im Dienst der individuellen Mobilität» – unter anderem mit der Studie Ami One, die am Genfer Salon Weltpremiere feiert.

Umfrage Was denkst du, könnte der Ami One die Lösung für ein Stadtauto sein? Absolut, denn Citroën hatte schon immer ein Gespür für unkonventionelle, aber gut funktionierende Lösungen.

Der hat ja erst die Stufe «Concept» erreicht. Wird er aber gebaut und wird sein Leasing vernünftig, wirds ein Hit.

Pas du tout, Monsieur! 45 km/h sind auch in der City viel zu wenig.

Eine absolute Horrorvorstellung, diese Kiste. Die kannst du jetzt schon ins Museum stellen. Kommt hoffentlich nie!

1,5 Meter hoch, 1,5 Meter breit und nur 2,5 Meter lang ist der City-Flitzer, der Wendekreis soll gerademal acht Meter betragen. Wie sein schwäbisches Vorbild der Smart hat der Citroën Platz für zwei Personen und das Allernötigste an Gepäck – ideal für den Einkaufstrip in der Stadt. Punkto Länge unterbietet der Franzose den Smart um 17 Zentimeter, das Gewicht des Ami One soll mit 425 Kilos gar weniger als die Hälfte betragen. Inklusive Akkus. Die stellen eine Reichweite von 100 Kilometer sicher – mehr muss ein Stadtfloh nicht schaffen.

Elektrisch unterwegs mit knapp acht PS

Der Clou: Das Fahrzeug besteht zu grossen Teilen aus Kunststoff. Eine konventionelle Plattform braucht der Winzling daher nicht. «Ich sehe dieses Projekt als ein Produkt, das in ein Ökosystem integriert werden kann», sagt Xavier Peugeot, Produktdirektor von Citroën.

Der Antrieb darf deshalb bescheiden sein: Der Elektromotor des Ami One generiert knappe 8 PS, was für die maximale Geschwindigkeit von 45 km/h locker ausreicht – in der Innenstadt fährt man eh selten schneller. Dank tiefem Gewicht und niedrigem Topspeed könnte der Elektrowürfel schon ab 16 Jahren gefahren werden, auch in der Schweiz. Doch eine Serienversion des Ami One ist derzeit (noch) nicht geplant.