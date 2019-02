Lamborghini verordnet Huracán Frischluft-Kur

Der Spyder gesellt sich als zweites Modell der V10 Huracán EVO-Linie zu dem Anfang des Jahres lancierten Coupé. Er übernimmt die bereits für das Coupé entwickelte Fahrdynamiksteuerung und Aerodynamik der nächsten Generation. Der 5,2-Liter-V10 Saugmotor von Lamborghini wurde dazu für eine höhere Leistungsausbeute optimiert und mit Titan-Einlassventilen ausgestattet.



In Zahlen: Der Huracán EVO Spyder liefert 640 PS (470 kW) bei 8'000 U/min und ein Drehmoment von 600 Nm bei 6'500 U/min. Mit einem Trockengewicht von 1542 kg erreicht das Fahrzeug ein Leistungsgewicht von 2,41 kg/PS, beschleunigt in 3,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und in 9,3 Sekunden von 0 auf 200 km/h. Der Bremsweg bei einer Verzögerung von 100 auf 0 km/h beträgt 32,2 m, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 325 km/h.

«Aufregendes Open-Air-Erlebnis»

«Der Huracán EVO Spyder verfügt über eine einzigartige Persönlichkeit und bietet eine Fahrfreude, wie es nur ein Cabrio vermag», sagt Lambo-CEO Stefano Domenicali. «Er lässt sich extrem leicht fahren und glänzt gleichzeitig als reaktionsschneller, fahrspassorientierter Supersportwagen. Vor allem bei geöffnetem Verdeck, mit dem emotionalen Klang des Saugmotors und der verfeinerten, leichten Abgasanlage erreicht das sensorische Erlebnis ein neues Niveau. Design und Leistung des Huracán EVO Spyder und das aufregende Open-Air-Fahrerlebnis sind buchstäblich atemberaubend.»

Zeit um Sparen bleibt wenig, die ersten Spyder sollen noch im Frühjahr ausgeliefert werden – «zu einem Preis von 202'437 Euro, zuzüglich Steuern», heisst es.

(lab)