Auto-Papst Dudenhöffer: «Der Wandel ist Realität»

Ferdinand Dudenhöffer, vor dem Genfer Auto-Salon haben sie ein eher düsteres Bild gemalt und von einem «zwiespältigen Umfeld» gesprochen. Wie haben Sie den Salon vor Ort erlebt?

«Ich war etwas enttäuscht, dass man die ‹Leerflächen› durch die Absagen von grossen Herstellern mit eher belanglosen Nachbauten von Oldtimern, kleinen Start-ups, Reifenherstellern und Bistros gefüllt hat. Es sieht so aus, als hätte auch Genf den Niedergang der Automessen nicht stoppen können.»

Trotzdem scheint es, als ob der diesjährige Salon als Wendepunkt in der Mobilität in die Geschichte eingehen würde. Denn die wichtigsten Neuheiten in Genf 2019 sind alles Elekroautos.

«Absolut richtig, auch wenn mit Tesla der derzeit wichtigste Elektroautobauer fehlt, sendet Genf eine klare Botschaft: Ohne Elektroautos geht es nicht mehr – und alle Hersteller werden sie ab 2020 und 2021 im Angebot haben. Denn wer keine batterie-elektrischen Autos hat, verabschiedet sich aus dem Autogeschäft. Fiat Chrysler sollte sich also sehr genau überlegen, ob man sich mit Aussagen wie ‹CO2-Regeln sind für uns nicht das Thema, wir bezahlen die Strafen› zitieren lässt.»

Auch in den vergangenen Jahren stand Genf «unter Strom», doch nun stehen konkrete Autos am Start oder werden zumindest noch in diesem Jahr erwartet. Bringt 2019 den Durchbruch bei der Elektromobilität?

«Ja! In den vergangenen 5 Jahren waren es eher Feigenblätter, jetzt ist es Realität. Und ich betone nochmals: Ohne Elektroautos verabschiedet man sich aus dem Autogeschäft. Das Elektroauto wird unsere Zukunft prägen – das war die klare Ansage in Genf.»

Was heisst das in Zahlen? Wie schätzen Sie die Entwicklung der Elektromobilität ein?

«Schon 2025 dürfte ein Drittel der Neuwagen in der EU batterie-elektrisch sein und 2030 mehr als zwei Drittel. Und 2035 werden Sie vermutlich nur noch den Porsche 911 und den Ferrari als Verbrenner finden. Ich bin überzeugt: Die Verbrenner werden zur Nische.»

Welche Rolle wird der Volkswagen Konzern einnehmen? Immerhin zeigen die Wolfsburger in Genf mit Audi Q4 Concept, Seat el-born, Skoda Vision iV und VW ID. Buggy eindrücklich, wohin die Elektro-Reise bei Europas Nummer 1 geht.

«Das ist richtig. VW-Chef Herbert Diess geht das Thema sehr energisch und dynamisch an. Elektro-Plattformen, Verträge und Joint Ventures mit Batterieherstellern, die ID-Familie in der Pipeline. Etwas überraschend war für mich, dass er nur mit Start-ups in Kooperation bei seinen Plattformen geht. Das ist Spielerei, eher Marketing als klare Strategie. Die richtigen Kooperationen – etwa mit Ford – fehlen noch, um wirklich Kostenvorteile auf die Agenda zu bringen.»

Nachdem wir Journalisten jahrelang jedes E-Auto als «Tesla-Jäger» bezeichnet haben, hat die Volvo-Tochter Polestar den Mut, ihr zweites Modell (Polestar 2) direkt gegen das Modell 3 von Tesla zu positionieren. Wie sind die Aussichten?

«Wir kennen den Polestar 2 nur auf dem Papier, aber beim Auto ist der Realitätscheck, der Fahrvergleich, entscheidend. Mal sehen, wie das dann aussieht. Aber bisher hat Tesla das beste Konzept, die ‹Jäger› müssen erst noch auf der Strasse überzeugen.»

Genf lebt natürlich auch in diesem Jahr von Supersportwagen und Exoten. Dazu gehört auch die neue Marke Piëch mit dem Elektrosportler Mark Zero. Welche Chancen räumen Sie diesem schweizerisch-deutschen Projekt ein?

«Ich bin nicht ganz sicher, was das Ziel von Toni Piëch ist. Was er vorhat, sieht eher nach Technikbaukasten aus. Die gezeigte Studie sagt ausser dem Design noch sehr wenig aus, wenn das Auto realisiert wird, dann wird es sicher ein Nischenmodell sein. Interessant wäre, wenn der Technikbaustein – etwa die Batterie – auch spannend für andere Autobauer wäre. Alles in allem ist es so noch zu früh, um Erfolgsgesänge anzustimmen.»

Welche Premiere aus Genf würden Sie sofort kaufen?

«Die meisten Elektroautos sind ja noch nicht sofort erhältlich, aber der Mercedes EQC gefällt mir schon sehr gut. Bei den konventionellen und praktischen Neuheiten erscheinen der neue Renault Clio und der Peugeot 208 interessant.»

Und was erwarten Sie vom Genfer Salon 2020 unter neuer Führung?

«Man muss den Niedergang stoppen. Also die Autohersteller wieder zurückbringen. Und endlich auch Tesla.»

