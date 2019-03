Wenn der «Baby-G» von Suzuki die G-Klasse trifft

«Konnichiwa.»

«...»

Umfrage Welcher Offroader ist Dir sympathischer – der Suzuki Jimny oder die G-Klasse von Mercedes-Benz? Klein aber oho – bei mir macht der süsse Suzuki Jimny das Rennen. Off- und Onroad.

Was für eine Frage – natürlich der Mercedes-Benz mit dem AMG-Biturbomotor.

Weder noch – kein Mensch braucht heute noch einen Offroader.

«Hallo.»

«...»

«Oder soll ich aufgrund deines Herstellungslandes Österreich lieber Servus sagen?»

«...»

«Ach komm schon, lass mich deinen fünf Liter grossen V8-Biturbo hören!»

«Halt den Mund, Knirps!»

«Na bitte, geht doch!»

«Pah. Ich rede nicht mit Billigkopien. Alles machst du mir neuerdings nach: Die kastenförmige Karosserie, den senkrecht stehenden Kühlergrill, die Rundscheinwerfer, den zentralen Lufteinlass in der Frontschürze, die eckigen Radhäuser...»

«Die Gestaltung des Hecks mit tief angesetzten Rückleuchten hast du vergessen. Und wenn ich lustig bin, übernehme ich irgendwann auch die auf dem Kotflügel angebrachten Blinker, hi, hi. Aber deswegen wirst du mich ja wohl kaum als Konkurrenten sehen, oder?»

«Spinnst du? Ich habe mehr Tradition!»

«Wie mans nimmt. Ich heisse zwar erst seit 1998 Jimny, als LJ startete ich aber schon 1970. Dich gibt es seit 1979. Also einigen wir uns darauf, dass wir beide Klassiker sind.»

«Aber ich bin grösser!»

«Stimmt. 1,17 Meter länger, 29 Zentimeter breiter und 26 Zentimeter höher, um genau zu sein. Was bedeutet, dass ich im Gelände deutlich flinker bin, während du einfach alles niederwalzt.»

«Ich bin stärker!»

«Zugegeben, in der AMG-Version G 63 leistest du mit 585 PS irrsinnige 483 PS mehr als ich.»

«Schneller!»

«Ja, in den 12,8 Sekunden, die ich von 0 auf Tempo 100 benötige, schaffst du den Sprint fast dreimal.»

«Schöner und moderner bin ich auch noch!»

«Tja, ich bin halt mehr so der rustikale Typ. Mir reichen analoge Instrumente, Hartplastik-Armaturen, schwarze Stoffsitze, ein zentraler Touchscreen und die nötigsten Assistenten, um die Spur zu halten, Notbremsungen einzuleiten und Verkehrszeichen zu erkennen. Obwohl, was hast du da? Ist das echt ein digitales Widescreen-Cockpit? Eine 360-Grad-Kamera? Ein umfassendes Multimediasystem mit Concierge-Service? Steht da Burmester auf deinen Lautsprechern? Ist das Holz echt? Und lass mich mal an deinem zarten Leder schnuppern!»

«Pfui, weg da!»

«Andererseits bringst du mehr als das Doppelte auf die Waage, verbrauchst fast das Doppelte und kostest mit 188 000 Franken sage und schreibe 8,5-mal so viel.»

«Hast du was gesagt? Ich musste rasch einen Anruf entgegennehmen.»

«Nein, nein, ich hab mit meinem 4-Zylinder-Saugmotor nur etwas vor mich hin gebrummt. Brumm-brumm.»

«Du solltest mal über Turbolader nachdenken. Dann würden dir drei Zylinder womöglich reichen.»

«Sagt genau der Richtige. Aber hör zu, ich will mich eh nicht mit dir streiten. Sondern verbrüdern gegen diese SUV, die da vom grossen Abenteuer reden, obwohl sie keine Starrachsen haben. Keine Geländeuntersetzung. Keine mechanischen Sperren. Ja teilweise haben sie noch nicht mal Allradantrieb!»

«Starrachsen? Mehrzahl? Wer hat denn heute noch so was? Der Geländewagen von Welt hat die Starrachse nur noch hinten, während die Vorderräder dem Fahrkomfort zuliebe einzeln aufgehängt sind. Hinzu kommen adaptive Dämpfer. Schon mal gehört davon?»

«Nein, aber das klingt für mich sehr weichgespült.»

«Meinen Charakter habe ich natürlich nicht verändert. Gerade weil die bewährte Technik elektronisch unterstützt wird, komme ich im Gelände weiter denn je. Ich meistere Schräglagen von bis zu 70 Prozent. Schaffe Steigungen von bis zu 100 Prozent. Durchwate Flüsse, in denen du Knirps ertrinken würdest und . . . »

«Du würdest dich wundern, wie weit auch ich im Gelände komme. Aber Hauptsache, du bist kein Verräter. Und deshalb sollten wir jetzt etwas gegen diese SUV unternehmen. Ich dachte da an eine Initiative für glaubwürdigere Geländefahrzeuge. Die Parole habe ich auch schon: Stopp SUV!»

«Vergiss es, wir bekommen nicht genügend Unterschriften.»

«Dann lass uns die anderen zusammentrommeln!»

«Welche anderen?»

«Na, den Hummer!»

«Hast dus noch nicht gehört? Gott hab ihn selig. Gestorben 2010.»

«Okay, den Land Rover Defender.»

«Macht seit 2016 Pause. Und ich weiss nicht, ob nach seinem Comeback noch mit ihm zu rechnen ist.»

«Jeep Wrangler?»

«Der wars, der mich vorher angerufen hat. Der steckt grad fest.»

«Der Wrangler? Muss ja höllisch geschneit haben, wenn sich nicht mal der rauswühlen kann!»

«Im Stau meinte ich. Aber du hast recht. Wir müssen der Welt zeigen, wie Offroaden wirklich geht. So richtig, mit Schlammlöchern. Und Schotterpisten. Und Sanddünen. Und Felsbrocken. Und . . . du wirkst grad ziemlich abwesend. Hörst du mir noch zu?»

«Sorry, ich war in Gedanken beim Stau. Ich muss gleich zurück in die Stadt, ausgerechnet zur Rushhour!»

«Huch, schon so spät? Ich auch! Und wo soll ich um die Uhrzeit noch einen Parkplatz finden?»

Suzuki Jimny

3-türiger Geländewagen mit 4 Plätzen.

Masse in mm:

3645 Länge, 1645 Breite, 1705 Höhe, 2250 Radstand.

Kofferraum:

85–830 Liter.

Motor:

1,5-Liter-4-Zylinder-Benziner mit 102 PS (75 kW) und 130 Nm.

Fahrleistungen:

0-100 km in 12,8 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 140 km/h.

Verbrauch:

6,8 Liter auf 100 Kilometer.

CO2-Ausstoss:

154 Gramm pro Kilometer.

Markteinführung:

Ab sofort.

Preis:

Ab 21'990 Franken.

Infos:

www.suzukiautomobile.ch

Mercedes-Benz G-Klasse

5-türiger Geländewagen mit 5 Plätzen.

Masse in mm:

4817 Länge, 1931 Breite, 1969 Höhe.

Kofferraum:

667–1941 Liter.

Motor:

4,0-Liter- V8-Biturbo mit 585 PS (430 kW) und 850 Nm.

Fahrleistungen:

0-100 km in 4,5 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 220/240 km/h.

Verbrauch:

13,1 Liter auf 100 Kilometer.

CO2-Ausstoss:

299 Gramm pro Kilometer.

Markteinführung:

Ab sofort.

Preis:

Ab 190'600 Franken (Basismodell G 350 ab 119'500 Franken).

Infos:

www.mercedes-benz.ch