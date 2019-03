Genf steht unter Strom

Elektroautos? Natürlich, die haben sie in Genf in den vergangenen Jahren schon gezeigt. Doch 2019 drehen sich keine visionären Studien im Rampenlicht, sondern echte Autos, die noch in diesem oder spätestens im kommenden Jahr auf die Strasse rollen. Ebenfalls ein Novuum: Der Grossteil davon wird nicht unbezahlbar am oberen Ende der Skala einsortiert, sondern dort, wo die Musik spielt – bei den Kleinwagen und Kompakten.



Kein Wunder also, dass der VW-Konzern Genf zu MEB-Festspielen macht: Denn bei fast jeder seiner Marken rollt ein Auto aus dem modularen Elektrobaukasten (MEB) auf die Bühne, verspricht immer deutlich mehr als 300 Kilometer Reichweite und weniger als 18 Monate Wartezeit. Selbst der VW ID. Buggy soll in Serie gehen.



Die E-Visionen werden langsam Realität

Aber VW ist mit der elektrischen Massenmobilisierung – der ID feiert im September Premiere –, nicht alleine: Bei Kia kommt der neue Soul in der dritten Generation nur noch mit Akku nach Europa, Peugeot begnügt sich nicht mit dem nagelneuen 208, sondern kündigt gleich eine Elektrovariante an. Das tut Citroëns Edelmarke DS mit dem Kompakt-SUV DS3 Crossback E-Tense auch. Und bei Honda ist ein charmanter Kleinwagen einer der stillen Showstars, während Volvo-Ableger Polestar schon bald den Zweier auf Konfrontationskurs zum Model 3 von Tesla bringt.



Überschaubar sind die konventionellen Neuheiten, zumal sie ebenfalls reichlich Bodenhaftung haben – schliesslich spielen auch die meisten Verbrenner-Premieren in den Volumensegmenten: Vom neuen Mazda CX-30 als kompaktem SUV mit Diesotto-Motor über die fünfte Generation des Renault Clio und eben den Peugeot 208, bis zum handlichen Skoda Kamiq, der die Nachfolge des Yeti antreten will.