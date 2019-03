Auch Harley in Genf unter Strom

Im Zuge der E-Revolution im Automobilbereich hat die US-Kultmarke Harley-Davidson ihre wichtigste Neuheit des Jahres – das Elekrobike LiveWire – an den Lac Léman gebracht. Auf dem Stand von E’MOBILE kann die Maschine betrachtet werden. Und im Gegensatz zu vielen E-Neuheiten auf vier Rädern handelt es sich bei dieser Harley nicht um eine Studie, sondern um ein reales Fahrzeug.

Umfrage Was hältst du von der Harley mit Elektroantrieb? Krasses Pferd: Das ist die Zukunft und die LiveWire ist genau mein Ding.

So ein Schmarrn, eine richtige Harley muss blubbern wie die Mud Pods im Yellowstone.

Das Ding müsste man echt erst fahren, bevor man urteilen kann. May be, may be not.

Man sollte alle Motorräder verbieten, egal ob Stromer oder nicht.

Dank Hochleistungsakku soll die LiveWire 225 Kilometer in der City oder 142 Kilometer im kombinierten Stop-and-go- und Highway-Zyklus schaffen. Der Stromer kann über einen CCS2-IEC-Typ-2-Ladestecker geladen werden – auch bei den Händlern, die die LiveWire verkaufen. Mittels Schnellladung lädt der Akku in 40 Minuten von 0 auf 80 Prozent, beziehungsweise in 60 Minuten von 0 auf 100 Prozent.

Weder Kupplung noch Getriebe

Obwohl die LiveWire in wenig mehr als 3 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt, soll das Bike auch für weniger erfahrene Töfffahrer geeignet sein. Hintergrund: Der elektrische Antrieb erfordert weder Kupplung noch Getriebe und vereinfacht das Fahren extrem. Zudem verfügt die Harley unter anderem über Kurven-ABS und Traktionskontrolle. Der fehlende Sound der traditionellen Milwaukee-Aggregate wird durch einen «neuen, charakteristischen Harley-Davidson-Sound» ersetzt, versprechen die Amis.

In den USA kann der Stromer bereits jetzt bestellt werden, in Europa ab April und die ersten Motorräder werden bei uns im vierten Quartal erwartet – zu einem Preis ab 36'500 Franken.