Bugatti zeigt das teuerste Auto der Welt am Salon

Als Stephan Winkelmann heute Dienstag auf dem Genfer Salon das Tuch vom neuesten Bugatti zog, hielt die Sportwagenwelt wiedermal den Atem an. «2019 feiern wir ein besonderes Jubiläum. Bugatti wird 110 Jahre alt. Mit dem ‹La Voiture Noir› würdigen wir unsere lange Tradition und verneigen uns vor unserer französischen Heimat», erklärte Bugatti-Präsident Stephan Winkelmann.

Mit dem Einzelstück will die einzige französische Luxusautomarke erneut beweisen, dass sie die edelsten und exklusivsten Hypersportwagen der Welt baut. In der Automobilwelt hat der Name «La Voiture Noire» einen besonderen Klang: Ettore Bugattis Sohn Jean entwickelte und fuhr einen von nur vier hergestellten Type 57 SC Atlantic. Sein Modell nannte er «La Voiture Noire» – das schwarze Auto. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg verschwand das Fahrzeug spurlos. Heute gilt es als eines der grossen Rätsel der Automobilwelt mit einem unbeschreiblichen Wert.

1500 PS und 16 Zylinder

Der exklusive Hypersportwagen der Gegenwart entstand für einen Bugatti-Enthusiasten. «Das Auto ist eine Ansammlung von Superlativen», sagte Stephan Winkelmann. Dazu gehören neben Design, Qualität, Materialien auch der ikonenhafte Antrieb: Der 16-Zylinder-Mittelmotor mit acht Litern Hubraum leistet 1'500 PS. Das Einzelstück kaufte ein Automobilsammler für elf Millionen Euro netto. Damit ist das Coupé der teuerste Neuwagen der Welt – und reiht sich in die lange Geschichte Bugattis ein: Seit Gründung des Unternehmens 1909 stellt der französische Luxushersteller die besten und leistungsfähigsten Sport- und Luxusautos her. Ganz nach dem Motto Ettore Bugattis: «Wenn es vergleichbar ist, ist es nicht mehr Bugatti.»

«Wo der Chiron gerne als Mischung aus ‹Beauty and Beast› bezeichnet wird, betonen wir hier mehr die Eleganz», beschreibt Designer Etienne Salomé den ultimativen Gran Tourismo. Apropos Chiron: Die Franzosen zeigen in Genf auch den auf 20 Einheiten limitierten Chiron Sport «110 ans Bugatti» und den Bugatti Divo, ein auf 40 Exemplare limitierter Hypersportwagen, der aufgrund seiner geänderten Aerodynamik mehr auf Querbeschleunigung ausgelegt ist als der Chiron und «für extremen Fahrspass» sorgt.



Kleine Serien für grosses Geld

Die Idee, mit kleinen Serien grosses Geld zu machen, ist nicht neu – und auch keine Erfindung von Bugatti. Sondern gerade die Super-Luxus-Marken schlagen so zusätzliches Kapital aus ihren Modellen und kaschieren damit zugleich, dass ihre Produktzyklen und mit ihnen die Abfolge der Neuheiten etwas länger sind. Nicht umsonst steht in Genf zum Beispiel auch ein Bentayga Speed, der mit 635 PS und 306 km/h die Nische in der Nische bedient und zum schnellsten SUV der Welt aufsteigen will. Nicht ohne Grund hat Rolls-Royce vor zwei Jahren für einen begüterten Kunden den einzigartigen Sweptail gebaut. Und warum sonst hat Ferrari eigenes eine ganze Abteilung, wo alle paar Monate für Kunden wie Eric Clapton solche «One Offs» gebaut werden.

Für weitere Interessenten für einen besonders individuellen Bugatti mag es also eine Geduldsprobe werden und vielleicht ein paar Millionen gute Argumente brauchen, bis sie ebenfalls ein Unikat bekommen. Und wenn es dumm läuft für Bugatti. dann unterschreiben die am Ende bei Rolls-Royce oder Ferrari. Doch zumindest der künftige Besitzer des Genfer Singulärs kann sich freuen: Er wird noch länger einen wie keinen fahren können.

(lab)