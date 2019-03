Comeback einer Legende

Darauf haben die Fans japanischer Sportwagen schon lange gewartet – fast 17 Jahre: Toyota hat im Januar in Detroit den neuen GR Supra enthüllt, und das Auto feiert in Genf seine Europapremiere. Die Fans können sich freuen: Der Toyota GR Supra, die fünfte Generation der Ikone, wurde als Sportwagen in seiner reinsten Form konzipiert, ohne Kompromisse, die das Fahrvergnügen beeinträchtigen.

Chief Engineer Tetsuya Tada hat sich für die klassische Form eines Frontmotors mit sechs Zylindern in Reihe, der die Hinterräder antreibt entschieden, eine Anlehnung an die Vorgängergeneration des Supra und des Toyota 2000GT Sportcoupés. «Fahrbegeisterte können sich auf eine aufregende Mischung aus Kraft, Agilität und präzisem Fahrverhalten sowie auf eine Kombination aus kurzem Radstand und breiter Spur, geringem Gewicht, niedrigem Schwerpunkt und hochsteifer Karosserie freuen», heisst es in der Medienmitteilung.

Gemeinsam mit BMW entwickelt

Was dort nicht geschrieben steht, ist die Tatsache, dass der neue

Supra gemeinsam mit BMW entwickelt worden ist und so auf dem neuen Z4 basiert. Obwohl das viele Toyota-Fans bedauern und sie sich als Basis lieber einen Lexus gewünscht haben, dürfte dieser Fakt der japanischen «Freude am Fahren» ganz

bestimmt keinen Abbruch tun.

Optisch macht der GR Supra (Gazoo Racing) jede Menge Anleihen beim legendären 2000 GT oder den vier bisherigen Supra-Generationen. «Condensed Extreme» wird das Konzept genannt und beim exklusiven Fotoshooting in Brüssel noch vor der Weltpremiere machte der Sportler durchaus Eindruck. «Da Chief Engineer Tada-san der Aufgabe eines einzigartigen Fahrvergnügens nachging, wusste ich, dass meine Mission darin bestand, ein Design zu entwerfen, das für alle Sportwagenfans optisch aufregend ist», erklärt Designchef Nobu Nakamura.



Stufenlose Drehmomentverteilung von 0 bis 100 Prozent

Für den passenden Vortrieb sorgt ein 3,0-Liter-Sechszylinder-Reihenmotor mit einem Twin-Scroll-Turbolader und einer Leistung von 340 PS sowie einem Drehmoment von 500 Nm. In Verbindung mit einem Achtgang-Automatikgetriebe schafft er den Stammtischspurt von null auf Tempo 100 in 4,3 Sekunden. Besonders spannend: Alle Toyota GR Supra für den Schweizer Markt sind mit einem aktiven Differenzial ausgestattet, welches beim Verzögern wie auch beim Beschleunigen die Drehmomentverteilung stufenlos von 0 bis 100 Prozent variieren kann.

Toyota Gazoo Racing arbeitete intensiv auf der berühmten Nürburgring-Nordschleife und den umliegenden Strassen in Deutschland, um die Leistungsentfaltung des neuen Supra zu optimieren und ein äusserst agiles und stabiles Handling zu erreichen. Weitere umfassende Tests wurden auf Strassen in der ganzen Welt durchgeführt. Sämtliche Fahrzeuge werden im österreichischen Graz produziert. «Der neue Toyota Supra macht unheimlich Spass und ist besser als je zuvor», freut sich Toyota-Präsident Akio Toyoda. «Das ist kein Wunder, denn das Auto ist auf dem Nürburgring geboren.»