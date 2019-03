Beim VW I.D. Buggy trifft Vernunft auf Vergnügen

Der Beetle ist Geschichte, der Bulli (VW-Bus) noch nicht wieder geboren und die GTIs sind im Mainstream untergegangen – so ein richtiges Händchen für Gute-Laune-Autos haben sie in Wolfsburg nicht. Denn als grösster Hersteller in Europa ist VW viel zu vernünftig, als dass sich die Entwickler mal ein bisschen dem Vergnügen widmen würden. Bislang zumindest.

Doch Designchef Klaus Bischoff ist die Langeweile leid und kommt deshalb jetzt mit «Good Vibrations» nach Genf: Mit einem Buggy ganz im Stil der legendären Strandflitzer aus dem Kalifornien der bunten Hippie-Jahre will er die Lebensfreude zurück nach Wolfsburg bringen; für die Marke ein paar längst verlorene Sympathie-Punkte zurückgewinnen und obendrein Werbung für die Elektromobilität machen. Denn als Ableger aus dem Modularen Elektrobaukasten (MEB) fährt der Buggy lokal emissionsfrei. «So kann man selbst am Strand guten Gewissens seinen Spass haben», schwärmt Bischoff.



Einen passenden Strand findet man in der Schweiz wohl kaum, doch die Studie ist ohnehin in erster Linie für (noch) wärmere Länder gedacht. Aber Spass sollte der Buggy beim einem Blick auf die technischen Daten jede Menge bieten. Immerhin steckt dort, wo früher mal der asthmatische Boxer eines Käfers knatterte, jetzt ein Stromer mit 204 PS, der den giftgrünen Strandläufer in 7,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt und erst bei 160 Sachen abgeregelt wird.

E-Power für 250 Kilometer – zumindest auf dem Papier

Gespeist wird der Open-Air-Wagen aus den im Wagenboden verbauten MEB-Batterien, von denen VW auf der gekürzten Plattform des Zweisitzers immerhin noch 62 kWh untergebracht hat – das sind, zumindest auf dem Papier, genug für 250 Kilometer nach dem neuen Verbrauchs-Testverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Prodecure).



Nachdem Bischoff bei der alltäglichen Diskussion um Akkuantrieb und Autonomie die Freude am Fahren in den vergangenen Jahren und Monaten ein wenig abhandengekommen ist, will der Buggy wieder etwas mehr PS-Purismus bieten. «Fahren um des Fahrens Willen», beschreibt der Designchef die Philosophie und erklärt damit auch die reduzierte Ausstattung: Es gibt keine Assistenzsysteme, das Cockpit ist ein winziges Display und Komfort-Extras sucht man vergebens.

«Wenn es regnet wird man eben nass»

Sie haben in Wolfsburg zwischen der flachen Frontscheibe und dem Überrollbügel zwar eine knappe Persenning über die beiden Gartenstühle in der offenen Kunststoffbadewanne gespannt, doch es gibt weder Fenster noch Klimaanlage, nicht einmal eine Lüftung. «Wozu auch», gibt sich Bischoff pragmatisch. «Wenn es warm ist, kühlt einen der Fahrtwind und wenn es regnet wird man eben nass.» Alles kein Problem, denn selbstverständlich sind die Polster der Sitze wasserabweisend und bis zur Serienreifen wird der Wagenboden wohl einen Ablauf bekommen.



Die simple Konstruktion ist aber nicht nur ein Tribut an das nicht minder schlichte Original, das von Bruce Meyers Bootswerft im kalifornischen Pismo Beach aus die Welt erobert hat und von einem Dutzend Karosseriebauer immerhin 250’000-mal produziert worden ist. Sondern sie erhöht auch die Chancen auf eine Serienfertigung. Denn für Bischoff und sein Team ist der elektrische Buggy viel mehr als eine Fingerübung, und er will den Stimmungsmacher spätestens in zwei Jahren auf der Strasse sehen.



Der neue Buggy wird nicht von VW selbst gebaut

So verlockend der Buggy auch sein mag und so konkret die Planungen für eine Serienumsetzung auch sind, werden sie davon in Wolfsburg nur wenig haben. Erstens, weil der neue Buggy genau wie das Original nicht von VW selbst, sondern von externen Karosseriebauern produziert werden soll, die der Plattform ihren eigenen Hut aufsetzen. Und zweitens, weil Bischoff selbst einräumt, dass die Möglichkeiten für eine sommerliche Open-Air-Partie in der norddeutschen Tiefebene eher beschränkt sind. Aber die vergangenen Sommer haben bewiesen, dass man auch bei uns prächtige Sommer geniessen kann, und sonst ist ja Kalifornien nur zwölf Flugstunden entfernt.

Der Volkswagen Konzern wird seinen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) aber auch für andere Hersteller öffnen. Denn durch eine möglichst umfangreiche Verbreitung des MEB und die damit verbundenen Skaleneffekte können die Kosten der E-Mobilität deutlich gesenkt werden. Damit soll individuelle Mobilität auch in Zukunft für viele Menschen bezahlbar und nutzbar werden. VW hat in der ersten Phase rund 15 Millionen reine E-Fahrzeuge auf dem MEB projektiert. Als weltweit erster externer Partner soll die Aachener e.GO Mobile AG den Elektrifizierungsbaukasten nutzen, um die Volkswagen-Modellpalette ergänzende E-Autos auf den Markt zu bringen.





Der 89. Internationale Auto-Salon (Geneva International Motor Show) dauert vom 7. bis 17. März 2019. gims.swiss