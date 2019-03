Jaguar I-Pace ist Europas Auto des Jahres 2019

Die Jury der European Car of the Year Awards besteht aus 60 Automobiljournalisten aus 23 Ländern und würdigt mit dem Preis technische Innovation, Design, Leistung, Effizienz und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ralf Speth, CEO von Jaguar Land Rover: «Dass unser erstes vollelektrisches Fahrzeug auch der erste Jaguar ist, der in Europa zum Auto des Jahres gewählt wurde, erfüllt uns mit grossem Stolz.»

400 PS und 470 Kilometer

Der I-Pace wurde in Grossbritannien von Grund auf neu entwickelt und konstruiert. Und für die Briten ist er «das technologisch fortschrittlichste vollelektrische Fahrzeug», sie sehen ihn als «starken Impulsgeber für die Elektromobilität». Tatsächlich hat Jaguar bis Ende Januar 2019 weltweit bereits über 8000 Einheiten des I-Pace ausgeliefert – davon gingen 75 Prozent an europäische Kunden.

Dank zwei E-Motoren mit insgesamt 400 PS wird der lautlose Jaguar seinem Ruf gerecht und spurtet in nur gerade 4,8 Sekunden auf Tempo 100. Abgeriegelt wird der als reines E-Auto konzipierte Jaguar bei Tempo 200. Ohnehin viel wichtiger ist die Tatsache, dass der knapp 4,7 Meter lange Stromer nach WLTP eine Reichweite von 470 Kilometern hat. Der Brite ist für den Alltag bestens geeignet und meistert diesen elegant. Und bietet Fahrspass pur – nicht nur die Beschleunigung begeistert, denn dank konstruktionsbedingt tiefem Schwerpunkt überrascht der Saubermann mit seiner Dynamik. Das alles hat natürlich seinen Preis: Der Jaguar I-Pace ist ab 82'800 Franken zu haben.

55 Preise für den I-Pace

Seit seiner Enthüllung vor einem Jahr wurde der I-Pace weltweit mit 55 Preisen ausgezeichnet, darunter Auto des Jahres in der Schweiz, Deutschland, Norwegen und Grossbritannien, BBC TopGear Magazine EV of the Year, China Green Car of the Year und der Autobest ECOBEST Award.

Der Jaguar setzte sich gegen sechs weitere Finalisten durch – den Alpine A110, den Citroën C5 Aircross, den Ford Focus, den

Kia Ceed, die Mercedes-Benz A-Klasse und den Peugeot 508 – und schaffte es als einziges emissionsfreies Fahrzeug in die engere Auswahl.

(lab)