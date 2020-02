City-Stromer mit Kultpotenzial

Design

Umfrage Honda e oder Mini: Welchen Stromer würdest du kaufen? Den Honda, weil er viel spezieller ist

Den Mini, weil die Minis einfach cool sind

Weder noch, beide bieten zu wenig Reichweite

Wer mit einem Honda e unterwegs ist, dem sind bewundernde Blicke vom Strassenrand her sicher. Denn man sitzt nicht einfach in einem weiteren Elektrofahrzeug, sondern in einem, das mit seinen runden Kuller-Schweinwerfern, der knuffigen Form und der minimalistischen Formensprache spontan Sympathien weckt.

Innenraum

Im Innern dominiert nicht nur Plastik, man findet auch Stoffe in den Türverkleidungen oder Holz im Armaturenbrett und in der Mittelkonsole. Auffälligstes Element ist aber klar ein Band aus Bildschirmen, das sich über die ganze Breite des Fahrzeugs zieht. Sie zeigen die wichtigsten Informationen – links und rechts aussen werden die Bilder der Kameras angezeigt, welche die Aussenspiegel ersetzen.

Konzept

Der Honda e ist die Vision eines Autos von 2030 mit den Technologien von 2020. Mit einer maximalen Reichweite von 222 Kilometern ist das Auto ganz klar für den urbanen Raum ausgelegt. Design und Konnektivität waren für Honda wichtiger als Leistungswerte. Für längere Strecken empfiehlt Honda ein Hybridmodell oder den ÖV.

Spassfaktor

Ja, auch das Fahren eines Elektroautos macht Spass. Mit seinem tiefen Schwerpunkt, der rassigen Beschleunigung aus dem Stand und dem kleinen Wendekreis lässt sich der kleine Japaner wie ein Go-Kart fahren. Ein echtes Spassmobil!

Kultpotenzial

Aus der Masse der E-Autos sticht der Honda e mit seinen optischen Retroanleihen klar heraus. Zudem ist das Auto ein rollender Computer, der maximal mit der Umwelt vernetzt ist. Kultpotenzial: Hoch.