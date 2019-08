Dieser Ventiltrieb spart 20 Prozent Treibstoff

Verbrennungsmotoren benötigen Ventile für die Zufuhr und Abfuhr der Gase. Bisher werden diese Ventile über Nockenwellen gesteuert und sind somit sehr unflexibel. Forscher der Empa haben nun einen neuartigen, elektrohydraulisch betätigten Ventiltrieb entwickelt, der eine völlig freie Verstellbarkeit von Hub und Steuerzeiten ermöglicht.

Seit Monaten erfolgreich auf dem Prüfstand

Dieser Ventiltrieb wurde von der Empa auf einen Serienmotor aufgebaut und läuft seit mehreren Monaten erfolgreich im Prüfstandbetrieb. Das Ergebnis ist beeindruckend: In typischen Betriebszuständen spart die neue Technik bis zu 20 Prozent Treibstoff.

Statt Hydrauliköl wird Motorkühlwasser eingesetzt. Dadurch wird der Zylinderkopf komplett ölfrei, was dazu führen kann, dass ein einfacheres Motorenöl mit längeren Wechselintervallen eingesetzt werden kann. Die Empa ist in Gesprächen mit Motorenherstellern für die Verwendung dieser Technologie in Serienmodellen.



