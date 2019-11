Krebserregende Stoffe in Kindersitzen

Die meisten Eltern kennen es: Kinder nehmen Dinge gern in den Mund und machen dabei natürlich auch vor Teilen an Kindersitzen nicht halt. Der TCS hat darauf reagiert und wendet für seine Kindersitztests die strengeren Schadstoffgrenzwerte für Kinderspielzeug – und nicht jene für Kindersitze – an.

Das hat Folgen. Zwei der 18 untersuchten Sitze im neusten TCS-Test wiesen zu hohe Schadstoffwerte auf. Die Produkte wurden mit «nicht empfehlenswert» bewertet. Bei den auch in der Schweiz erhältlichen Sitzen «Hauck iPro Baby» und dem «Hauck iPro Baby + iPro Base» wurden zu hohe Werte von Naphthalin gefunden – ein Stoff, der «im Verdacht steht, krebserregend zu sein», wie der TCS erklärt.

Heikler Bezugsstoff

Damit deckt sich der Test mit jenem des deutschen Pendants ADAC. Dieser hatte 20 Sitze auf Sicherheit, Bedienung, Ergonomie und Schadstoffgehalt getestet. Das Ergebnis: Zwölf Modelle schnitten gut ab, vier befriedigend und vier mangelhaft. Die schlechte Note kam auch beim ADAC-Test jedoch nicht primär durch Sicherheitsmängel zustande, sondern wegen eines zu hohen Schadstoffgehalts. Die Bezugsstoffe der bemängelten Sitze enthalten das Flammschutzmittel TCPP in einer über den Grenzwerten liegenden Konzentration oder eben die beiden Produkte mit dem zu hohen Wert für Naphthalin.

Bei den beiden mit mangelhaft bewerteten Kindersitzen mit dem Flammschutzmittel TCPP im Bezugstoff in einer den geltenden Grenzwert überschreitenden Menge handelt es sich um die Modelle «Uppababy Mesa i-Size» und «Uppababy Mesa i-Size + i-Size Base». Doch es gibt auch gute Nachrichten: Viele der getesteten Sitze übertreffen laut TCS und ADAC die gesetzlichen Vorschriften teilweise deutlich. Zudem stellten die Tester fest, dass keiner der Sitze im Frontalaufpralltest scheitert. Nah an seine Belastungsgrenze kam nur der «Hauck iPro Baby mit iPro Base». Er hält den Dummy zwar noch zurück, löst sich beim Test aber teilweise von seiner Isofix-Basis. Wenn er ohne Basis mit dem Fahrzeuggurt befestigt wird, bietet er einen besseren Schutz beim Unfall.

Gurten stramm ziehen

Um die Kleinen im Auto optimal zu schützen, müssen Kindersitze möglichst stramm und standsicher montiert werden. Die Gurte sollten straff angezogen sein und geradlinig verlaufen, damit sie einen optimalen Rückhalt gewährleisten können. Doch Sicherheit beginnt nicht erst mit dem Kindersitz: Auch Jacken sollten wenn möglich ausgezogen werden, damit der Gurt möglichst nahe am Körper anliegen kann. Zudem empfiehlt es sich laut TCS, Gurten und Rückenstütze regelmässig zu kontrollieren und gegebenenfalls an die Grösse des wachsenden Kindes anzupassen.

Nicht zuletzt sollte man auch bei Zubehör vorsichtig sein. Gurtschlösser- und Clips, die verhindern sollen, dass das Kind selbstständig aus dem Kindersitzgurt herausschlüpft, stehen im Widerspruch zur gesetzlichen Vorgabe. Diese besagt, dass sich ein Gurt durch eine einzelne Betätigung öffnen lassen sollte. Komfortzubehör wie Nackenkissen, Gurtpolster oder Fusssäcke können dagegen weitestgehend unbedenklich eingesetzt werden.

