Das Allzweckauto des Dalai Lama wird versteigert

«Besuche einmal im Jahr einen Ort, den du noch nicht kennst.» Keines der Zitate des Dalai Lama passt wohl besser zum Land Rover als dieses. Mit einem Land Rover ist es möglich, so ziemlich jeden Ort besuchen, den man sich vorstellen kann – das perfekte Fahrzeug für Entdecker.

Der Dalai Lama sagte auch: «Leid adelt den Menschen. Nur wer Leid erträgt, wird Glück erfahren.» Im frühen Land Rover hatte eine gute Ergonomie keine Priorität, er wurde als Nutzfahrzeug konzipiert. Komfort und Gemütlichkeit standen nicht im Pflichtenheft, daher ist eine gewisse Leidensfähigkeit durchaus notwendig.

Kann man im Land Rover leiden, dann wird man geadelt und glücklich am Ziel ankommen, könnte man daraus schliessen. Wer jemals schon in einem alten Land Rover eine längere Strecke zurück gelegt hat, der kann diese Aussage durchaus nachvollziehen.

Ein ganz besonderer Land Rover Series IIA

Seine Heiligkeit entschied sich im Jahr 1966 für einen Land Rover Series IIA 88, also für die kurze Version mit einem Radstand von 2,2 Metern. Dieser Allradler wurde am 17. Februar 1966 nach Nepal ausgeliefert und danach nach Indien gebracht. Der Dalai Lama liess sich meistens von seinem Bruder Tenzin Cheogyal über die Bergstrassen in der Region Dharamsala in Indien fahren. Die 72 PS des Vierzylinder-Benzinmotors mit 2,25 Liter Hubraum mussten für die Fortbewegung ausreichen.

Das Fahrzeug wurde bis 1976 vom Dalai Lama genutzt, der sich danach einen Range Rover zulegte, und bis 2005 von Tenzin Cheogyal gepflegt. Anschliessend wurde es an die Dalai Lama Foundation in Palo Alto in Kalifornien übergeben. In den USA wurde es durch einen Land-Rover-Spezialisten komplett restauriert, was Rechnungen über fast 50'000 Dollar belegen.

Ausführliche Dokumentation über die Geschichte

Der inzwischen 53 Jahre alte Land Rover ist umfangreich dokumentiert und verfügt über ein Zertifikat des British Motor Industry Heritage Trust sowie die Unterlagen zu den Restaurierungsarbeiten. Das Besitzer-Handbuch ist signiert von Tenzin Cheogyal. Auf den indischen Papieren wird seine Heiligkeit als Besitzer geführt.

RM/Sotheby’s bietet den Land Rover am 1. September an der Herbstauktion in Auburn im US-Bundesstaat Indiana an. Der geschätzte Preis übersteigt natürlich den Marktwert für vergleichbare Fahrzeuge bei weitem. Aber es zeigt, dass Autos mit einer Geschichte bei Auktionen oft hohe Preise erzielen können.

Dass man durchaus auf einen überdurchschnittlichen Preis hoffen darf, bewies 2005 ein VW Golf mit Baujahr 1999, der früher auf Papst Benedikt XVI. zugelassen war, und für fast 190'000 Euro (damals etwa 290'000 Franken) versteigert wurde. Auch der Volvo 262C Bertone von 1981, den einst David Bowie fuhr, wurde für etwa das Achtfache des Marktwertes für 212'800 Franken verkauft.