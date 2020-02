Der Kompakte unter Turbo-Druck

Der 1. Juli 1979 ist ein wichtiges Datum in der Automobil-Geschichte. Jean-Pierre Jabouille gewann beim Grossen Preis von Frankreich in Dijon nicht nur sein erstes F1-Rennen. Er läutete mit seinem Renault RS10 auch eine neue Ära ein: Es war der erste Sieg eines Formel-1-Rennwagens mit Turbolader.

Verständlich, dass Renault sein Turbo-Know-how auch in die Serienfertigung fliessen liess. 1983 stellte der französische Hersteller den R11 mit Schrägheck vor, der drei- oder fünftürig erhältlich war und in der Kompaktklasse mitmischen sollte. Anstelle einer konventionellen Heckklappe entschieden sich die Designer beim R11 für eine Glaskuppel, ähnlich wie beim Renault Fuego. Der neue Kompakte wurde zu Beginn mit 1,1 und 1,4 Liter Vierzylindermotoren angeboten, die zwischen 48 und und 72 PS leisteten.

Leistungsschub

Damit der R11 in der Golfklasse gegen die sportlichen Mitbewerber mitspielen konnte, spendierte ihm Renault ab 1984 einen Turbomotor. Selbst wenn sich die Werte heute nicht mehr spektakulär anhören, so leistete der zwangsbeatmete 1,4-Liter-Motor doch stattliche 105 PS bei 5500 U/min. Das maximale Drehmoment von 162 Nm wurde schon bei 2500 U/min auf die Kurbelwelle abgedrückt.

Da der Turbolader früh einsetzte und das Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich verfügbar war, konnte der Renault 11 fast alle Mitstreiter abhängen. Konkurrenten mit ebenfalls 105 PS, die allesamt langsamer waren im Sprint von 0 auf 100 km/h, waren damals der Alfa 33 Quadrifoglio Verde, der Ford Escort XR3i und der Peugeot 205 GTI.

Selbst der VW Golf GTI mit dem 1,8-Liter-Motor und 112 PS oder der Fiat Ritmo Abarth mit der 125 PS starken Zweilitermaschine verloren den Paradesprint gegen den R11, einzig der Mitsubishi Colt Turbo mit seinen 125 PS schlug die 9,2 Sekunden des Franzosen ganz knapp.

Komfortabler Sportler

Die Ausstattungsliste des Turbos war lang, es waren Nebellampen, eine Scheinwerferwaschanlage, getönte Scheiben, von innen einstellbare Aussenspiegel und vorne sogar elektrische Fensterheber serienmässig mit an Bord. Auch die 1/3 zu 2/3 geteilt abklappbaren Rücksitze und die elektronische Zentralverriegelung mussten nicht extra bezahlt werden. Lediglich eine Métallic-Lackierung (plus 300 Franken), ein mechanisches Schiebedach (plus 500 Franken) und Leichtmetallfelgen (plus 550 Franken) standen zusätzlich auf der Aufpreisliste.

Bei einer kurzen Probefahrt mit einem R11 Turbo von Renault Classic konnten die damaligen Eindrücke gut nachvollzogen werden. Die Spurtfreudigkeit überrascht selbst heute noch – und auch das Handling kann überzeugen. Bezüglich Rundumsicht und Handlichkeit ist der nun inzwischen über 35 Jahre alte Kompaktwagen der modernen Konkurrenz sowieso überlegen.

Heute scheint er komplett aus unserem Strassenbild verschwunden zu sein, dabei ist er doch ein gutes Beispiel dafür, wie man mit moderater Leistung und wenig Gewicht ein durchaus sportliches Fahrzeug bauen kann.

