Diesen Oldtimer kennt jeder Harry-Potter-Fan

Er hatte seinen magischen Auftritt in «Harry Potter und die Kammer des Schreckens», dem zweiten Band der Bestseller-Serie: Der Ford Anglia in seiner letzten von 1959 bis 1967 gebauten Inkarnation. Dadurch brachte es der kleine Wagen zu einer Berühmtheit, die weit über Autoliebhaber-Kreise hinausgeht.

www.zwischengas.com ist die umfangreichste Online-Plattform zu den Themen Oldtimer, Youngtimer und historischer Rennsport und wird von Enthusiasten mit Benzin im Blut täglich mit neuen Artikeln, Bildern und historischen Dokumenten ergänzt.

Vorgestellt im Herbst 1959, sollte der zweitürige Ford Anglia ein veritabler «Volkswagen» sein. Unter dem selbsttragenden und doch sehr unorthodoxen Blechkleid arbeitete frisch entwickelte Technik. Der sehr kurzhubig ausgelegte Einliter-Vierzylindermotor (997 cm3) mit hängenden Ventilen und seitlicher Nockenwelle leistete 39,5 PS bei 5000 Umdrehungen. Er war der Anfang einer neuen Motorengeneration, genannt Kent-Motor, die noch bis ins neue Jahrtausend unter anderem im Ford Fiesta verbaut wurde.

Hohe Zuverlässigkeit

Von 1959 bis 1967 wurden insgesamt über eine Million Ford Anglia 105E gebaut. Dieser Erfolg hatte auch mit einer wichtigen Tugend dieses Arbeitspferdes zu tun, seiner Zuverlässigkeit, bewiesen durch Weltrekorde über bis 20'000 km.

Neben dem Anglia mit Einliter-Motor gab es später auch noch den Anglia Super mit 1,2-Liter-Maschine. Zudem wurde der Anglia auch als Kombi gebaut. Abgelöst wurde er 1967 durch den Ford Escort.

Fliegt nicht

Setzen wir uns also in einen Ford Anglia DeLuxe von 1961 – nachdem wir sein zweifarbiges Karosseriekleid bewundert haben. Innen empfängt uns viel abwaschbarer PVC und ein aufgeräumtes Cockpit, das man auch ohne vorherige Instruktion problemlos bedienen kann. Nur den Hebel für den Flugmodus lässt sich genauso wenig finden wie jenen für den Unsichtbarkeitsmodus. So bleiben wir halt auf dem Boden.

Alle vorhandenen Knöpfe sind aber klar beschriftet und geben zu keinen Fragen Anlass. Gestartet wird per Zündschlüssel links vom Lenkrad, der Tacho zeigt bis 120 km/h an und übertreibt damit gar nicht besonders stark. Die Lenkung zeigt eine gehörige Portion Spiel, aber das war man vor 60 Jahren auch noch gewöhnt. Das Vierganggetriebe lässt sich exakt schalten, die Gänge 2 bis 4 sind synchronisiert.

Die Rundumsicht ist hervorragend, die besondere Gestaltung der Heckscheibe und die angedeuteten Flossen erlauben auch rückwärts ein zielgenaues Rangieren, zumal der Wagen mit 3,9 Metern Länge und 1,46 Metern Breite überaus kompakt dimensioniert ist. Ein Sportwagen ist der Anglia nicht, ein Verkehrshindernis genauso wenig, auch fast 60 Jahre nach seinem Bau nicht.

Kindheitserinnerungen

Bleibt noch zu erklären, warum Joanne (JK) Rowling gerade den Ford Anglia als Basis für das fliegende Auto von Arthur Weasley wählte. Offenbar verband sie mit diesem Auto gute Erinnerungen an ihre Schulzeit. Im Film kam unter anderem ein 1962-er Anglia De Luxe zum Einsatz. Einer der Wagen wurde gar am Drehort gestohlen und später ziemlich weit weg wiedergefunden. Der Dieb liess ihn wohl stehen, nachdem er herausgefunden hatte, dass der betagte Ford doch nicht fliegen konnte.

Weitere Informationen, viele Bilder, einen Prospekt und ein Tonmuster zum Fiat Anglia gibt es auf www.zwischengas.com.