Fahren wie einst Steve McQueen

Der Film «Bullitt» von 1968 hatte zwei Hauptdarsteller: Steve McQueen in der Rolle des Polizeileutnants Frank Bullitt und dessen Auto, einen dunkelgrünen Ford Mustang. Es handelte sich dabei um ein Exemplar der zweiten Version des Pony Car, die die Jahrgänge 1967 und 1968 umfasste. Im Vergleich zum Ur-Mustang von 1964 war der Pony Car grösser geworden, mit dem neuen 6,4-Liter-Motor aber auch deutlich stärker. 320 SAE-PS und fast 600 Nm lenkte der V8 Motor zur starren Hinterachse. Sieben Sekunden reichten für den Sprint von 0 bis 100 km/h, wenn man mit der Leistung, der Kupplung und dem Vierganggetriebe des 1,5-Tonnen-Coupés umgehen konnte.

Für das Modelljahr 1968 stieg die Leistung sogar auf rund 335 SAE-PS an, ansonsten reichten kosmetische Korrekturen, um den Wagen à jour zu halten.

Einsatz im Film

Als man für «Bullitt» einen passenden Wagen für Steve McQueen suchte, fiel die Wahl auf den knapp über 2500 Dollar teuren 68er Mustang 390 im GT-Trimm. Zwei Autos wurden beschafft und auf Anweisung von Steve McQueen wurden alle Beschriftungen entfernt und der Kühlergrill des dunkelgrünen («Highland Green Metallic») Wagens mattschwarz gespritzt.

Ein Höhepunkt des Films ist die fast 15-minütige Verfolgungsjagd zwischen dem Mustang und einem schwarzen Dodge Charger. Rund vier Wochen Aufnahmezeit nahmen diese Szenen in Anspruch, am Lenkrad des Mustangs sass meist der Stuntman Loren Janes. Die Fahrt führte aus der Stadt San Francisco hinaus in Richtung Brisbane, wo der der Dodge in eine Tankstelle fährt und in einem Feuerball aufgeht. Bis dahin verlor er gefühlte zehn Raddeckel, während im Mustang fast unendlich oft hoch-, aber kaum je heruntergeschaltet wurde.

Lange verschollen

Die Verfolgungsjagd jedenfalls ging in die Filmgeschichte ein, die beiden Fahrzeuge aber verschwanden zwischenzeitlich. Den einen Wagen verkaufte die Filmgesellschaft, er galt bis 2014 als verschollen. Den anderen, der die Sprünge verkraften musste, übergab man an einen örtlichen Autofriedhof. Er blieb über Jahre unauffindbar, bis er 2017 auf einem Schrottplatz in Baja California in Mexiko auftauchte und anhand der Fahrzeug-Identifizierungsnummer von einem Experten als echt anerkannt wurde.

Einfach zu klonen

Der Filmruhm und die Legendenbildung um das Verschwinden der beiden Exemplare führte zu vielen Nachbauten, die gar nicht so schwierig zu erzeugen waren. Schliesslich handelte es sich beim Filmoriginal ja um einen weitgehend serienmässigen Mustang 390 GT des Baujahrs 1968.

So wurde auch aus dem in diesem Artikel abgebildeten und am 21. September 1967 gebauten Mustang 390 GT, der nach Los Angeles ausgeliefert wurde, im Jahr 2008 ein «Bullitt»-Klon.

Bei der Komplettrestaurierung wurde der Wagen ohne Rücksicht auf die Kosten und mit Einsatz von über 2000 Arbeitsstunden in einen praktisch neuwertigen Zustand gebracht. Sämtliche verbeulten oder angerosteten Karosserieteile wurden ersetzt, die Mechanik komplett überholt. Das Äussere wurde durch eine dunkelgrüne Lackierung und die Entfernung aller Aufschriften an das Filmauto angepasst.

Für den britischen Besitzer erhielt er dann auch noch die Rechtslenkung, was natürlich eine signifikante Abweichung vom Original darstellt. Von aussen ist er aber vom Filmauto kaum zu unterscheiden.

