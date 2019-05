Lamborghini Miura aus «The Italian Job» zurück

Der orangefarbene Miura P400 in der Lackierung «Arancio Miura» mit weiss-schwarzem Lederinterieur war der am meisten gejagte Miura der letzten Jahrzehnte: Er ist in der Eröffnungsszene des Films auf dem Grossen Sankt Bernhard Pass zu sehen, in der er von Schauspieler Rossano Brazzi gefahren wird. Im Film verunglückt das Fahrzeug dort – jedoch nur im Drehbuch, in Wirklichkeit stellte Paramount die Szene mit einem identischen, bereits demolierten Miura nach.

Schon wenige Jahre nach Erscheinen des Films begann die Suche nach dem Miura der Eröffnungssequenz. Fahrzeugliebhaber und Sammler aus der ganzen Welt trugen in fünf Jahrzehnten in akribischer Suche zahlreiche, teilweise widersprüchliche Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs zusammen. Der aktuelle Besitzer des historischen Exemplars, The Kaiser Collection of Vaduz (Liechtenstein), verliess sich auf die fachkundige Beratung des Lamborghini Polo Storico, um Rossano Brazzis Filmfahrzeug endgültig eine Fahrgestellnummer zu geben. Dazu begab sich der Miura auf die Reise nach Sant’Agata Bolognese.

Zwei Autos, eine Szene

Die Rekonstruktion durch den Polo Storico startete mit den Archivunterlagen des Unternehmens und durch umfangreiche Analyse des Fahrzeugs. Anschliessend wurden die Ergebnisse anhand von Aussagen von Kennern historischer Fahrzeuge und ehemaligen Mitarbeitern verifiziert, darunter Enzo Moruzzi, der das Fahrzeug seinerzeit zum Set brachte und bei sämtlichen Aufnahmen als Double am Steuer sass. Dadurch stiess der Polo Storico auf die entscheidenden, bisher fehlenden Nachweise und war in der Lage, den Miura P400 mit Fahrgestellnummer 3586 als genau jenes Fahrzeug zu zertifizieren, das für die Dreharbeiten des Films «The Italian Job» zum Einsatz kam.

Das Filmstudio Paramount Pictures fragte damals direkt bei Automobili Lamborghini ein Fahrzeug für die Dreharbeiten an. In Sant’Agata Bolognese fiel die Wahl auf einen orangefarbenen Miura, der bereits stark beschädigt und somit perfekt für die Unfallszene in den Abgrund geeignet war. Gleichzeitig stellte Lamborghini ein neues Fahrzeug in der gleichen Farbe für die Dreharbeiten zur Verfügung. Moruzzi selbst erinnert sich: «Auf dem Band befand sich gerade ein fast fertiger Miura P400 in der richtigen Farbe, mit Linkslenkung und weissem Lederinterieur.»

Nach Abschluss der Dreharbeiten wurde der Miura für die Auslieferung an seinen italienischen Erstbesitzer in Rom vorbereitet. Fast 50 Jahre später, nachdem der P400 unter zahlreichen Fahrzeugliebhabern aus Italien und dem Ausland mehrmals den Besitzer gewechselt hat, wurde er 2018 Teil der Sammlung von Fritz Kaiser aus Liechtenstein und zugleich Gründer von «The Classic Car Trust».

Lamborghini Polo Storico, die Klassikabteilung im Lamborghini Werk in Sant’Agata Bolognese, Italien, befasst sich mit der Restaurierung und Zertifizierung von Lamborghini Klassikern, die seit mindestens zehn Jahren nicht mehr produziert werden, vom Lamborghini 350 GT bis zum Diablo. Eine weitere Aufgabe besteht in der Pflege der historischen Archive, die sich aus den Produktionsdatenblättern und den Modellentwürfen zusammensetzen. Ihr Ziel ist es, dieses Know-how so einzusetzen, dass die Lamborghini Klassiker so original wie möglich erhalten werden.

