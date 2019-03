Schweizer Roadster mit irisch-amerikanischer DNA

Der Schweizer Autodesigner Frank M. Rinderknecht ist ein Mann der grossen Auftritte. Seine zukunftsweisenden Autos stossen seit Jahren an der CES In Las Vegas und am Genfer Automobilsalon auf grosses Interesse – und manchmal auch auf Unverständnis.

Doch während Rinderknecht mit seiner Firma Rinspeed heute Mobilitätskonzepte präsentiert, waren es am Anfang seiner Karriere Tuningfahrzeuge à la Rinspeed Porsche 969 oder VW Golf Aliporta (mit Flügeltüren). 1995 stellte Frank Rinderknecht dann seinen eigenen Roadster vor, den Rinspeed R.

Vor grossem Publikum

Gezeigt wurde der Roadster zunächst am Genfer Automobilsalon, den noch prestigeträchtigeren Auftritt aber hatte der offene Sportwagen wohl anlässlich des Grand Prix von Monaco, als Rinderknecht im knallorangen Roadster um die Rennstrecke fahren durfte.

Dabei kam er sportlich voran, schliesslich schüttelte im Bug des Wagens ein Ford-V8-Motor mit 4942 cm3 Hubraum dank Roots-Kompressor 305 Pferdestärken aus der Kurbelwelle. Und diese hatten mit den 1050 Kilogramm des Wagens ein wortwörtlich leichtes Spiel.

Zumal der Roadster mit 3,81 Metern Länge und 1,945 Metern Breite ausreichend kompakt war und dem Wind trotz ungünstigem cW-Wert mit nur 1175 Millimetern Höhe keine riesige Querschnittsfläche entgegenstemmte.

Für ganze Kerle

Jedenfalls soll der SC-R für Tempo 258 km/h und eine Zeit von 4,4 Sekunden für den Standard-Sprint von 0 bis 100 km/h gut gewesen sein. Nachgemessen hat das damals wohl niemand, die fast 260 km/h hätten sich sicherlich abenteuerlich angefühlt.

«Ein Roadster für ganze Kerle: Beschleunigung und Frischluft wie auf einem Motorrad, folglich auch kein Airbag oder ABS lieferbar», schrieb damals Hans-Peter Leicht für «Auto Motor und Sport». Unter der knappen Aluminiumhaut hielt ein Gitterrohrrahmen aus Edelstahl den Wagen zusammen. Motor, Getriebe und die meisten Aufhängungsteile stammten aus dem Ford-Ersatzteillager. Rund 100'000 Franken kostete ein solcher Roadster vor einem Vierteljahrhundert, eine Menge Geld.

Street -Cruising

Am besten sei der Wagen wohl für das amerikanische «Street-Cruising» geeignet, meinte Hans-Peter Leicht nach seiner Probefahrt für AMS. Er empfahl dafür den vierten Gang, weil der fünfte eindeutig zu lang übersetzt sei. Allerdings liess sich der SC-R natürlich auch flotter bewegen, auch wenn sich dann typisch amerikanische Eigenheiten offenbarten, zum Beispiel leichte Orientierungsprobleme bei der Fahrwerksabstimmung oder eine unpräzise Lenkung.

Bei schlechter Witterung allerdings liess man den Roadster am besten zu Hause, denn ein Dach gab es zumindest 1995 noch nicht dazu, obwohl Rinspeed an einer Lösung arbeitete.

Nicht in der Schweiz erfunden

Wer nun denkt, dass hier Schweizer Engineering in ein Serienprodukt umgesetzt wurde, täuscht sich. Die Ursprünge des Roadsters liegen in Irland. Den Wagen im Stil eines Lotus Super Seven nannte man TMC Costin und er war vor allem im Rennsport erfolgreich.

Kommerziell erwies er sich aber nicht als Überflieger. So kaufte ein Amerikaner die Konkurs-Überreste auf und verwandelte sie in einen Roadster amerikanischer Prägung, genannt Panoz Roadster.

Frank Rinderknecht, der selber viel mehr Trendspürer, Marketing-Genie und Verkäufer als Konstrukteur ist, entdeckte das interessante Gefährt in den Staaten und liess es auf hiesige Bedürfnisse anpassen.

Weitere Information zum Rinspeed SC-R und seinen Vorgängern gibt es samt vielen Fotos auf www.zwischengas.com.