Vom Konzeptfahrzeug bis zur Alkoholprävention

In den 1950er-Jahren lieferten sich die US-Autohersteller einen Aufmerksamkeitswettbewerb mit Traumwagen und Konzeptfahrzeugen. Ford schickte im Januar 1955 den Lincoln Futura ins Rennen, ein wahrlich futuristisches Fahrzeug.

5,7 Meter lang, 2,15 Meter breit und 1,35 Meter hoch war das Einzelstück, das fast einem Ufo glich. Die Besatzung wurde von zwei Plexiglaskuppeln umgeben. Diese öffneten sich automatisch, wenn man die Türe mit der versenkten Türfalle öffnete. Als Motor sorgte ein abgeänderter Lincoln-V8 mit 330 PS für Vortrieb, geschaltet wurde automatisch. Anstatt eines Wählhebels gab es unterschiedlich geformte Knöpfe zum Vorwählen der Gänge. Nur wenn die Glaskuppeln geschlossen waren, konnte der Wagen bewegt werden. 250'000 Dollar kostete alleine die Produktion.

Nach der aktiven Zeit als Showcar wurde der Wagen in eine Ecke gestellt und schliesslich für einen Dollar an den Autoveredler und -umbauer George Barris verkauft. Dieser stellte den Wagen, der über keine Papiere verfügte, hinter seinem Shop ab.

Superheldenauto für ABC benötigt

Mitte der 1960er-Jahre benötigte der US-Fernsehsender ABC ein Auto für den Star einer neuen Fernsehserie. Die Vorlage für die Serie stammte aus den Batman-Comics-Folgen, aber man suchte ein deutlich moderneres Auto als die 1930er-Jahre-Version in den gezeichneten Abenteuern. Weil der Zeitdruck gross war, wandte man sich schliesslich an George Barris, der sich an den Futura erinnerte.

Natürlich waren einige Änderungen nötig, schliesslich sollte das Batmobil auch optisch an den Fledermausmann erinnern.

Heiliges Bat-Alles

In den zwischen 1966 und 1968 ausgestrahlten Batman-Folgen spielt das Batmobil eine wichtige Rolle. Ein Atomreaktor sorgte für den Vortrieb, Robin quittierte die Funktionsweise jeweils mit: «Atomic batteries to power, turbines to speed!» Auch ein Telefon war an Bord, genauso wie diverse andere Bat-Gadgets.

Die Fernsehserie war ein Publikumserfolg und sie zeigte den Superhelden Batman mit seinem Gehilfen Robin in schrillen Farben und mit ironischem Unterton, sodass die Produktion sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen gut ankam. Allerdings flaute die Batman-Begeisterung nach drei Staffeln wieder ab, worauf die Serie eingestellt wurde.

Vervielfachung

Bereits in den 1960er-Jahren hatte Barris drei Replikas des Batmobils mit Kunststoffkarosserien hergestellt, weitere entstanden teilweise auf private Initiative hin. Einige wurden in Präventionskampagnen (gegen Alkohol/Drogen) quer durch das Land, aber auch zur Promotion der Fernsehserie und des einen Kinofilms, der gleichzeitig entstand, eingesetzt.

Das originale Batmobil auf der Basis des Lincoln Futura wurde 2013 von Barris an einer Versteigerung von Barret-Jackson für 4,62 Millionen Dollar verkauft.

Von Zeit zu Zeit tauchen Batmobil-Nachbauten auf dem Markt auf. Einer von ihnen kommt am 8. Dezember 2018 bei der RM/Sotheby’s-Versteigerung im Petersen Museum unter den Hammer. Der Wagen soll von Jay Ohrberg's Hollywood Cars aufgebaut und für die Prävention gegen Alkohol- und Drogenkonsum bei Kindern eingesetzt worden sein. Die Basis bildete ein Lincoln-Chassis von 1959, die Karosserie wurde von Hand aus Stahlblech aufgebaut. Der Wagen sieht aus wie das Original und verfügt sogar über ein Bat-Phone und Batman-Symbole auf den Türen. Allerdings soll die Replika deutlich günstiger verkauft werden.

