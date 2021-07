Indergand hat Tränen in den Augen

Fans empfangen emotionale Medaillen-Heldinnen in Zürich

Die Schweizerinnen Jolanda Neff, Sina Frei und Linda Indergand sorgten in dieser Woche für einen historischen Triumph an Olympia. Nun kehrten sie zusammen mit Silber-Gewinnerin Marlen Reusser in die Schweiz zurück.