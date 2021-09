Identitätsdiebstahl

Russischer Dieb klaut Online-Identität von Influencer Steven Epprecht

In der Schweiz gibt es dreimal so viele Fälle von Identitätsdiebstahl wie im europäischen Schnitt. Der Schweizer Influencer Steven Epprecht und zwei weitere Leser*innen erzählen, was der Klau ihrer Fotos und die daraus erstellten Fake-Profile mit ihnen gemacht haben.