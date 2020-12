Lovely me

Ilaria (21) musste ohne Bein und Lunge aufwachsen

Als Kind erkrankte Ilaria (21) an Knochenkrebs. Wenig später kamen Metastasen in der Lunge dazu. Lange schämte sich die Bernerin für ihre Krankheiten – doch mittlerweile hat sie gelernt, sich in ihrem Körper wohlzufühlen.