«Beim Sex spüre ich in der Vagina nichts»

Umfrage Spürst du etwas in deiner Scheide? Ja

Nein, nur an der Klitoris.

Ich bin mir nicht sicher.

Ich habe keine Scheide.

Nein, noch nicht. Ich probiere die Tipps aus.

Fragen? Hier findest du Hilfe



Bleibt deine Periode aus? Juckt es dich untenrum? Wirst du sexuell belästigt? Hast du Fragen zu Liebe, Sex, Geschlechtskrankheiten, Verhütung oder anderen intimen Themen?



Bei



Bei Fragen zu Homo-, Bi-, und Transsexualität helfen dir die folgenden Organisationen weiter:

- Schwulenorganisation

- Lesbenorganisationen

- Die



Wirst du am Arbeitsplatz sexuell belästigt? Beim Info- und Beratungsportal



Lilli.ch ist ein Mitglied von Sexuelle Gesundheit Schweiz. Bleibt deine Periode aus? Juckt es dich untenrum? Wirst du sexuell belästigt? Hast du Fragen zu Liebe, Sex, Geschlechtskrankheiten, Verhütung oder anderen intimen Themen?Bei «Sexuelle Gesundheit Schweiz» findest du ein Verzeichnis unabhängiger Fachstellen in deiner Nähe. Die Beratungen sind vertraulich und die meisten Leistungen kostenlos.Bei Fragen zu Homo-, Bi-, und Transsexualität helfen dir die folgenden Organisationen weiter:- Schwulenorganisation PINK CROSS - Lesbenorganisationen LOS - Die Milchjugend ist die Jugendorganisation für lesbische, schwule, bi, trans* und asexuelle JugendlicheWirst du am Arbeitsplatz sexuell belästigt? Beim Info- und Beratungsportal Belästigt.ch findest du Hilfe und Beratung in acht Sprachen.Lilli.ch ist ein Mitglied von Sexuelle Gesundheit Schweiz.

«Wenn ich (19) Sex mit meinem Freund habe, spüre ich in der Vagina gar nichts. Ich bekomme nur einen Orgasmus, wenn ichs mir selber mache oder wenn mein Freund mir die Klitoris stimuliert. Stimmt etwas nicht mit mir?»



Mit dir stimmt alles. Du hast noch nicht gelernt, Berührungen in der Vagina zu spüren. Spüren lernst du durch wiederholtes, aufmerksames Berühren. Vermutlich konzentrierst du dich bei der Selbstbefriedigung vor allem auf die Klitoris.

Vielen Frauen geht es ähnlich wie dir: Sie haben gelernt, sich durch wiederholte Stimulation am äusseren Geschlecht immer besser so zu erregen. Du lernst so nicht, was sich in der Scheide gut anfühlt. Das kannst du nachholen. Ich empfehle dir, dass du dir mindestens dreimal in der Woche etwas Zeit nimmst, deine Scheide mit dem Finger zu erforschen. Erwarte keine angenehmen Gefühle, erwarte keine sexuelle Erregung. Der erste Schritt ist, dass du lernst, überhaupt einmal etwas zu spüren.



Mehr Tipps dazu findest du hier.



(mst)