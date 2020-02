«Ich habe keine Lust mehr, immer Party zu machen!»

Frage von Meg (18) an Doktor Sex: In meiner Clique ist es üblich, von Freitagabend bis Sonntag im Ausgang zu sein, Party zu machen, zu trinken und Drogen zu konsumieren. Bis vor kurzem habe ich da auch noch gern mitgemacht. Nun habe ich aber einen Freund und dadurch ist alles anders geworden.

Umfrage Triffst du trotz Beziehung noch regelmässig deine Kolleginnen und Kollegen? Mann: Ja

Frau: Ja

Mann: Nein

Frau: Nein

Ich bin single

Ich will nur die Resultate sehen

Hast auch du eine Frage an Doktor Sex?

Nutze die Möglichkeit, dich zu deinem Anliegen rund um Liebe, Sex und Beziehung von einem Fachmann beraten zu lassen. Klicke hier und gelange direkt zum Frageformular. Du kannst deine Frage aber auch per Mail an doktor.sex@20minuten.ch schicken . Antworten, die auch für andere LeserInnen von Interesse sein könnten, werden einmal wöchentlich in dieser Rubrik veröffentlicht. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann. Nutze die Möglichkeit, dich zu deinem Anliegen rund um Liebe, Sex und Beziehung von einem Fachmann beraten zu lassen.. Du kannst deine Frage aber auch. Antworten, die auch für andere LeserInnen von Interesse sein könnten, werden einmal wöchentlich in dieser Rubrik veröffentlicht. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann. Bruno Wermuth ist Paar- und Sexualberater mit eigener Praxis in Bern und Zürich. Als «Doktor Sex» beantwortet er Fragen von Leser*innen. ist Paar- und Sexualberater mit eigener Praxis in Bern und Zürich. Als «Doktor Sex» beantwortet er Fragen von Leser*innen. brunowermuth.ch

Am liebsten würde ich die ganze Zeit nur noch mit ihm zusammen sein. Wenn ich trotzdem mal ausgehe, finde ich das so öde, dass ich so schnell wie möglich wieder nach Hause will. Meine Kolleginnen finden dies aber total daneben und sie beginnen, auf Distanz zu gehen und mir nicht mehr alles zu erzählen.

Das verunsichert mich und ich befürchte, meine Freundinnen immer weniger zu sehen und sie dann ganz zu verlieren. Mein Herz sagt, ich soll Zeit mit meinem Freund verbringen, da es mich glücklich macht. Aber die Angst, keine Kolleginnen mehr zu haben, stresst mich total. Was soll ich tun?

Antwort von Doktor Sex

Liebe Meg

Was du beschreibst, ist ein Verlauf, den Freundschaften häufig nehmen, nachdem man sich verliebt und eine Beziehung angefangen hat. Menschen, die bisher wichtig waren und mit denen man alles teilte, verlieren ihren Stellenwert. Alles dreht sich nur noch um den Lieblingsmenschen und man möchte jede freie Minute zusammen verbringen.

Dass sich deine Freundinnen beschweren, ist verständlich. Im Gegensatz zu dir, deren Welt sich in einem rosarot gefärbten Universum um eine neue Sonne dreht, bleibt in ihrem Leben alles beim Alten. Ausser, dass du nun fehlst – als Mensch und Freundin, mit allem, was du bist und zu bieten hast.

Wichtig scheint mir, dass du beides ernst nimmst: Deine Kolleginnen mit ihrem Bedürfnis und deinen Wunsch, viel Zeit mit deinem Freund zu verbringen. Die Herausforderung liegt darin, eine angemessene Mischung zu finden zwischen Zweierkiste und Zusammensein mit deinen Freundinnen.

Keine noch so tolle Liebesbeziehung kann Freunde und Hobbys ersetzen. Und niemand erträgt es auf Dauer, Wochen, Monate oder gar Jahre lang rund um die Uhr mit dem Partner oder der Partnerin zusammen zu sein und alles mit ihm oder ihr zu teilen.

Vielleicht kannst du die Sache ja von einer anderen Seite betrachten. Ich habe nämlich den Eindruck, dass es mehr diese Art von Ausgang ist, die dich langweilt. Und nicht deine Freundinnen. Alkohol trinken, dummes Zeug schwätzen und den Markt der Möglichkeiten beackern – irgendwann hat man das gesehen.

Finde heraus, wie du nun, wo du einen Freund hast und langsam erwachsen wirst, deine Zeit nutzen willst. Vielleicht magst du ja mit deinen Freundinnen mal ein Abendessen machen und dabei dieses Thema besprechen? Wahrscheinlich hat nämlich auch von ihnen die eine oder andere langsam, aber sicher genug vom ewigen Partymachen. Alles Gute!

Deine Frage an Doktor Sex: doktor.sex@20minuten.ch

(wer)