«Ohne ihn ist mein Leben unerträglich!»

Frage von Jo (27) an Doktor Sex: Ich war sechs Jahre mit der Liebe meines Lebens zusammen. Wir hatten viele schöne Zeiten. Und auch jede Menge unschöne. Immer wieder hat er mich belogen und hintergangen. Ich verzieh ihm stets, da die Vorstellung, ohne ihn zu leben, für mich unerträglich war.

Umfrage Fällt es dir leicht, dich gegenüber deinem Partner | deiner Partnerin abzugrenzen? Ja

Eher ja

Eher nein

Nein

Ich bin single

Ich will nur die Resultate sehen

Hast auch du eine Frage an Doktor Sex?

Nutze die Möglichkeit, dich zu deinem Anliegen rund um Liebe, Sex und Beziehung von einem Fachmann beraten zu lassen. Klicke hier und gelange direkt zum Frageformular. Du kannst deine Frage aber auch per Mail an doktor.sex@20minuten.ch schicken . Antworten, die auch für andere LeserInnen von Interesse sein könnten, werden einmal wöchentlich in dieser Rubrik veröffentlicht. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann. Nutze die Möglichkeit, dich zu deinem Anliegen rund um Liebe, Sex und Beziehung von einem Fachmann beraten zu lassen.. Du kannst deine Frage aber auch. Antworten, die auch für andere LeserInnen von Interesse sein könnten, werden einmal wöchentlich in dieser Rubrik veröffentlicht. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann. Bruno Wermuth ist Paar- und Sexualberater mit eigener Praxis in Bern und Zürich. Als «Doktor Sex» beantwortet er Fragen von Leser*innen. ist Paar- und Sexualberater mit eigener Praxis in Bern und Zürich. Als «Doktor Sex» beantwortet er Fragen von Leser*innen. brunowermuth.ch

Trotzdem verliess ich ihn, nachdem er mich mit einer zehn Jahre Jüngeren betrogen hatte. Ihm war es egal. Trotz der Erinnerung an unsere Dramen schaffte ich es, nicht mehr an ihn zu denken. Aber nun habe ich ihn neulich an einer Feier bei Kollegen getroffen. Seither geht es mir schlechter denn je.

Ich bin völlig verzweifelt und wünsche mir, ihn wieder bei mir zu haben. Auch wenn ich weiss, dass das unmöglich ist. Seit drei Tagen verstecke ich mich vor der Aussenwelt und bin rund um die Uhr zu Hause. Ich weiss nicht mehr weiter und fürchte, nie mehr aus diesem Loch herauszukommen. Was soll ich tun?

Antwort von Doktor Sex

Liebe Jo

Es ist bedrückend, zu lesen, was die unglückliche und letztlich unerfüllte Liebe zu diesem Mann mit dir macht. Möge der aufkeimende Frühling dir neue Kraft geben und Licht in dein Leben bringen!

Ich habe in meiner Praxis ab und zu Klientinnen und Klienten, die zutiefst erschüttert sind wegen ihres Partners oder ihrer Partnerin. Wie du wurden sie getäuscht und stehen allein da. Und wie du glauben sie, nie ohne diesen Menschen leben zu können.

Im Prozess mit diesen Menschen geht es meist erst einmal darum, zu schauen, worum es tatsächlich geht: um die Verarbeitung von etwas, was so, wie es ist, angenommen werden muss, oder um die Veränderung einer Situation, die irrtümlich als unveränderlich angenommen wurde.

Was dich angeht, bin ich mir nicht sicher, was zutrifft. Wie du schreibst, ist es unmöglich, wieder mit ihm zusammenzukommen. Genauso unmöglich aber ist es für dich offenbar auch, ohne ihn zu sein. Es ist deshalb zentral, dass du für dich klärst, was nun tatsächlich stimmt!

Da du schon während eurer Beziehung eher nicht in der Lage warst, dich gegenüber deinem Freund abzugrenzen und deine Interessen zu schützen, dürfte vermutlich auch die Analyse der aktuellen Situation für dich eine ziemliche Herausforderung sein. Ich empfehle dir deshalb, dir Hilfe bei einer Psychologin zu holen.

Nachdem ihr gemeinsam deine Situation untersucht und auch mögliche Zusammenhänge mit deiner Biografie geklärt habt, wird es ja vielleicht denkbar, deinen Ex-Freund zu einem klärenden Gespräch einzuladen. Ich wünsche dir alles Gute!

Deine Frage an Doktor Sex: doktor.sex@20minuten.ch

(wer)