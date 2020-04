«Für Tobias brach ich den Kontakt zur Familie ab»

Vor über zwei Jahren habe ich meinen Freund Tobias kennen gelernt. Dass ich über die Dating-App Lovoo meine erste grosse Liebe finden würde, ahnte ich nicht. Ich hatte zwar darauf gehofft, doch es scheiterte mehrmals. Gerade als ich aufgeben und meinen Account löschen wollte, sah ich sein Profil und habe mich sofort in das erste Bild von Tobias verliebt. Seine blauen Augen und das breite Lächeln – ein absoluter Traummann. Also zögerte ich nicht lange und schrieb ihn an. Bereits nach kurzer Zeit haben wir uns täglich gesehen und schon nach zwei Monaten ist er bei mir eingezogen.

Umfrage Bist du momentan verliebt? Ja, über beide Ohren.

Frisch getrennt.

Ja – und zwar in mich selbst. Selflove!

Ich war noch nie verliebt.

Verliebt wäre übertrieben, aber knistern tut es eindeutig.

Nein, es gibt momentan niemanden, der mich interessiert.

Doch meine Familie war von der Beziehung zu Tobias gar nicht begeistert. Nicht weil er kriminell oder böse zu mir ist, sondern weil er Schweizer und Katholik ist. Ich bin Türkin und wurde von meiner Familie sehr konservativ erzogen. Es war schon schlimm genug, dass ich vor der Hochzeit ausgezogen bin, dann war ich noch mit einem Mann zusammen, der nicht einmal Türke war. Das war wohl zu viel. Nur mit meiner Mutter und meiner Schwester hatte ich immer mal wieder Kontakt.

Er sprang aus Angst vor meinem Vater aus dem Fenster

Im Lauf der Zeit erlebten Tobias und ich einige blöde Situationen. So waren wir etwa zum Geburtstag meiner Schwester eingeladen. Wir haben mit ihr gefeiert, doch auf einmal sind meine Eltern aufgetaucht. Tobias und ich versteckten uns im Badezimmer, damit uns mein Vater nicht sah. Dann hörte ich plötzlich ein Holpern und realisierte: Mein Freund war hinausgesprungen. Einfach aus dem ersten Stock aus dem Badezimmerfenster, damit es keinen Stress mit meiner Familie gibt.

Ein anderes Mal stand meine Mutter plötzlich mit meinem Cousin vor unserer gemeinsamen Wohnung. Wir kamen gerade vom Einkaufen und hatten den Schock unseres Lebens. Damit die Situation nicht eskalierte, stellte sich mein Freund meiner Mutter als Nachbar vor. Unnötig zu erwähnen, dass sie das nicht eine Sekunde lang glaubte.

Tobias und ich sind seelenverwandt, doch plötzlich stand ich vor der Wahl: zurück zu meiner Familie – die mich nicht so nimmt, wie ich bin – oder die Liebe meines Lebens und meine Zukunft. Obwohl ich meine Familie sehr liebe und auch vermisse, überlegte ich nicht sehr lange und entschied mich, auf mein Herz zu hören, und brach den Kontakt zu meinen Verwandten weitestgehend ab.

Wir planen bereits unsere Hochzeit

Ich habe nun schon länger keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Rückblickend war es die richtige Entscheidung. Vor fast einem Jahr haben Tobias und ich den Kanton gewechselt und sind gemeinsam in eine grössere Wohnung gezogen. Nun machen wir beide eine Weiterbildung und planen unsere Hochzeit, die hoffentlich bald stattfindet. Auch wenn ich viele Probleme mit meinen Eltern habe, sind sie immer noch meine Familie und ich hoffe sehr, dass sich das zwischen uns eines Tages wieder einrenkt. Ich möchte eigentlich, dass meine Mutter dabei ist, wenn ich mein Hochzeitskleid anprobiere, und mein Vater mich zum Altar führt. Daher würden wir meine Familie sicher auch zur Hochzeit einladen.

Mein Tipp für alle konservativ aufgewachsenen jungen Frauen: Einen Mann zu lieben, der nicht dieselbe Religion und Kultur teilt wie ihr, ist nicht verboten. Entscheidet nicht für die Familie, sondern für euch selbst. Ich bereue keinen Schritt, den ich bisher gemacht habe, und gehöre nun zu den glücklichsten Frauen, die es gibt.

*Name geändert

(juu)