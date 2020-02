«Ich fühle mich von der Frau ausgenutzt»

Snowboarder Silibilly hatte am Laax Open mit einer Frau einen One-Night-Stand. Am nächsten Morgen realisierte er, dass sie sich nur an ihn rangemacht hatte, weil er in der Nähe des Festivalgeländes eine Wohnung besitzt. «Ich fühle mich von ihr ausgenutzt», erzählt er 20 Minuten danach.

Umfrage Hast du dich von einem One-Night-Stand auch schon ausgenutzt gefühlt? Ja, mehrer Male sogar.

Einmal ist mir das auch schon passiert.

Nein, diese Erfahrung habe ich bis jetzt noch nie gemacht.

Ich hatte noch nie einen One-Night-Stand.

Wer sind die GummiLove-Rookies?

Die GummiLove-Rookies berichten auf 20 Minuten über ihr Liebesleben und ihre Erlebnisse beim Daten. Sie sind zwischen 18 und 22 Jahre alt und engagieren sich als Botschafter für den Verein GummiLove. Dieser setzt sich für die Sicherheit und Selbstbestimmung rund ums Thema Sex ein und ist an vielen Open-Airs und Festivals präsent. Die GummiLove-Rookies berichten auf 20 Minuten über ihr Liebesleben und ihre Erlebnisse beim Daten. Sie sind zwischen 18 und 22 Jahre alt und engagieren sich als Botschafter für den Verein GummiLove. Dieser setzt sich für die Sicherheit und Selbstbestimmung rund ums Thema Sex ein und ist an vielen Open-Airs und Festivals präsent. Hier findest du eine Übersicht über alle Rookies.



Gewinne hier ein GummiLove-Snowboard

Dieses farbenfrohe Snowboard im typischen GummiLove-Design wurde von Grafiker Nico Teezy gestaltet und in Handarbeit in Zürich hergestellt. Weltweit gibt es nur zwei GummiLove-Snowboards – und eines davon gehört vielleicht bald schon dir. Das Snowboard hat einen Wert von 1200 Franken. Infos zur Verlosung findest du hier.



(mim)