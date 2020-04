«Ich habe Angst vor meinem eigenen Mann»

Jeden Tag wird Tara* (29) von ihrem Mann mit verbaler Gewalt fertiggemacht. «Im Jahr 2017, gerade als unsere zweite Tochter zur Welt kam, wurde er das erste Mal ausfällig. Seither ist es täglich. Er sagt mir oft, ich könne gar nichts – nicht kochen, nicht putzen, mich nicht um die Kinder kümmern, ich sei unfähig, irgendwas auf die Reihe zu bekommen. Der Standardsatz ist: Ich bin schuld an allem.»

Präventionskampagne

Durch die Coronavirus-Massnahmen des Bundes sind Familien und Paare derzeit teilweise mehr zusammen, als ihnen lieb ist. Nicht selten bringt die gemeinsame Zeit vermehrte Auseinandersetzungen. Die Fachstelle für häusliche Gewalt Bern hat nun eine entsprechende Massnahme lanciert, um Menschen auf die Thematik häusliche Gewalt zu sensibilisieren.



«Obwohl die Risikofaktoren für häusliche Gewalt zunehmen, verzeichnen wir keinen übermässigen Anstieg an Fällen. Wir haben uns deshalb Gedanken gemacht, wie wir die Menschen besser erreichen», sagt Natalie Schneiter, Sozialarbeiterin der Fachstelle Häusliche Gewalt und Stalking Beratung Bern.



Mit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie habe sich die Situation noch verschlimmert, erzählt Tara. Tara ist Hausfrau. Da ihr Mann nun aufgrund betrieblicher Änderungen mehr zu Hause ist, sehen sie sich viel öfter als sonst. «Seither kann ich kaum mehr schlafen. Die kleinsten Dinge machen mir Sorgen. Ich habe Angst, ihm Essen zu machen, weil er mich immer kritisiert. Einmal hat er mir das Essen vor die Füsse geworfen, weil es ihm nicht passte.» Ruhe findet Tara nur, wenn sie ein Bad nimmt. «Das ist die einzige Zeit, in der ich keine Angst habe und etwas entspannen kann.»

«Habe Angst, dass er unsere Tochter entführt»

Tara betont, dass ihr Mann sie nie geschlagen habe. Doch der psychische Druck, den ihr Ehemann ausübe, sei schrecklich: «Das Schlimmste ist, wenn er mich anschreit. Dann werden seine Augen immer so gross, dass ich richtig Angst bekomme.»

Seit knapp zwei Monaten überlegt sich die Mutter von drei Kindern, sich von ihrem Ehemann zu trennen. Doch sie hat Angst: «Mein ältestes Kind ist derzeit in Indien bei Verwandten und ich traue meinem Mann zu, dass er mir meinen Sohn wegnehmen könnte. Er hat auch schon mehrmals damit gedroht, dass er das Kind entführt und ich es nicht mehr sehen kann. Den Schlussstrich kann ich erst ziehen, wenn diese ganze Coronakrise vorbei und mein Junge wieder zu Hause ist.»

*Biografische Angaben geändert.



Psychische Gewalt ist etwas, das im Rahmen von häuslicher Gewalt sehr oft vorkommt. Darunter fallen Abwertungen, Demütigungen, Drohungen und Nötigung. Das Selbstvertrauen der gewaltbetroffenen Person wird damit zerstört. Die Dynamik der Gewalt kann dazu führen, dass die Angst so gross ist, dass der Gewaltausübende gar keine Schläge mehr braucht, um sein Opfer unter Kontrolle zu bekommen.

Wie ist es möglich, aus einer gewalttätigen Partnerschaft herauszukommen?

Die Opfer sollen sich unbedingt Hilfe suchen! Wir wissen, dass das zurzeit besonders schwierig sein kann. Während des Lockdowns sind viele Opfer öfter mit dem Gewaltausübenden zu Hause. Dieser kann seine Kontrolle noch verstärken, die Situation kann dann noch schneller eskalieren. Es gibt Situationen, in welchen die Frauen sich per Mail melden, da sie sich nicht trauen, anzurufen. Egal auf welchem Kanal: Wir beraten Gewaltbetroffene, so lange, wie sie es brauchen. Ist die Gefährdung sehr hoch, kann auch der Eintritt in ein Frauenhaus nötig werden.

Wo kann man sich Hilfe holen?

Hilfe erhält man am besten bei Beratungsstellen, zum Beispiel bei den jeweiligen Opferhilfe-Stellen der Kantone. Auch bei Frauenhäusern kann man direkt um Hilfe und Rat fragen. Zudem gibt es nicht nur Anlaufstellen für die Opfer: Auch die Gewaltausübenden können sich Hilfe suchen und Strategien lernen, um nicht gewalttätig zu werden.

Wie sieht es mit dem Druckmittel «Kind» aus?

Entführungsgefahr ist immer wieder ein Thema. Druck im Zusammenhang mit Kindern auszuüben, ist ebenfalls Teil der häuslichen Gewalt. Solche Drohungen werden oft geäussert, wenn eine Scheidung oder Trennung im Raum steht. Auch hier rate ich den Betroffenen, dass sie sich Hilfe suchen. Dann sind sie mit ihren Ängsten und Sorgen nicht allein.

Bei welchen Paaren kommt es besonders häufig zu Gewalt? Gibt es da Anhaltspunkte?

Paare, die vorher schon in destruktive Muster in ihrer Beziehung verstrickt waren, sind besonders gefährdet. Darunter fallen Machtspiele, emotionale Erpressung oder Manipulation und Abwertung. Existenz- und ökonomische Ängste sowie fehlender Freiraum können dazu führen, dass Konflikte schneller eskalieren. Die Risikofaktoren werden durch die Coronakrise verstärkt.

*Brigitte Huber ist Geschäftsleiterin der Opferhilfe St. Gallen.