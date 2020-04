«Ich komme fast immer zu früh»

«Ich, männlich, 26 Jahre alt, habe ein Problem beim Sex mit meiner Partnerin. Ich kann nicht so lange durchhalten, bis sie zum Orgasmus kommt. Meistens komme ich sogar schon nach sehr kurzer Zeit. Das frustriert uns beide sehr.»

Zuallererst: Du kannst etwas machen, um dein Problem zu lösen. Dazu musst du erst mal verstehen, was passiert und wie du dein Ziel von längerem Sex genussvoll erreichst. Wenn mir ein Mann sagt, er hält durch, dann klingt das nicht so, als ob er das grossartig geniessen würde. Wenn du durchhältst beim Sex,

wie sehr geniesst du ihn dann?

Viele Männer meinen, es geht darum, dass sie lernen, durchzuhalten und den Orgasmus hinauszuzögern. Ihren Partnern zuliebe. Viele Männer haben Tricks, wie sie länger aushalten. Sie denken zum Beispiel an irgendetwas, das überhaupt nicht sexy ist, oder sie lenken sich irgendwie ab. Doch viele Männer finden das eigentlich anstrengend und nicht sehr erbaulich.

Man sollte dem Penis mehr Aufmerksamkeit schenken

Es gelingt ihnen dann zwar vielleicht, den Samenerguss hinauszuzögern, aber sie und ihr Penis kommen dabei zu kurz. Und mit der Zeit können dadurch Probleme auftreten: Sie kommen nicht mehr so richtig zum Höhepunkt oder die Erektion

klappt nicht mehr so richtig. Die sexuelle Erregung hat nicht mehr genug «Futter».

Die wenigsten Männer kommen auf den Gedanken, dass sie ihrem Penis beim Sex mehr Aufmerksamkeit schenken sollten. Aber wer besser spürt, kann besser steuern. Denn das Spüren hilft, die sexuelle Erregung besser zu steuern. Viele Männer machen beim Sex über Jahre hinweg das Gleiche, sozusagen mechanisch, ohne wirklich darauf zu achten, was sie machen und wie sich der Penis dabei anfühlt.

Achte darauf, wie du dich selbstbefriedigst

Das gilt auch für die Selbstbefriedigung. Die Lösung zu deinem Problem ist also, dass du übst, deinen Penis beim Sex wirklich gut zu spüren. Denn der Penis ist deine wichtigste Erregungsquelle, und nur wenn du ihn gut spürst, kannst du die sexuelle Erregung verlässlich steigern und steuern, so dass du dann kommst,

wann du möchtest. Insbesondere helfen schaukelnde, kreisende Bewegungen dabei, dass du dich im Kontakt mit deinem

Penis erlebst. Sie ermöglichen dir auch, dass du nicht so leicht in eine Hochspannung beim Sex kommst und dass du mit dem Tempo besser spielen kannst. All das unterstützt dich auch dabei, dass du besser steuern kannst, wann du kommst.

Das Erste, was du tun kannst, ist, dass du mal genau darauf achtest, was du bei der Selbstbefriedigung eigentlich machst. In welcher Haltung machst du Selbstbefriedigung? Sitzt du? Liegst du? Stehst du? Hast du eine Hand am Penis? Was macht die Hand am Penis genau? Was macht dein Körper? Bewegst du ihn? Hältst du ihn reglos? Welche Muskeln spannst du an? Wie stark? Wie atmest du? Was spürst du genau im Penis? Wie spürst du die Erregung in deinem Körper? Vielleicht spannst du die Muskeln im Po und im Becken sehr an und dann kann das Blut nicht so gut in den Penis fliessen. Du spürst dann noch weniger.

Wir haben ein Kapitel geschrieben rund um das Thema «zu schnell kommen». Ich empfehle dir dieses

Kapitel sehr. Ich empfehle dir auch sehr, dass du die Übungen machst, die darin beschrieben sind.

Den Link zum Kapitel findest du auf: lilli.ch/20minuten

