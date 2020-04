«Im Notfall rufen Sie die Polizei!»

Oft spielt sich die Tragödie im Verborgenen ab. Nur wenige Fälle gelangen je an die Öffentlichkeit, meist ist dann extreme Gewalt verübt worden. Zu Beginn ist Gewalt oftmals nicht leicht zu erkennen. Man kann das, was mit einem geschieht, oft nicht in Worte fassen oder findet Entschuldigungen für die Handlungen des Partners.

Umfrage Hast du Gewalt in deiner Beziehung erlebt? Zum Glück (noch) nicht.

Mein Partner/meine Partnerin hat versucht, mich zu kontrollieren und mir Dinge zu verbieten.

Es kam schon mal zu einer Ohrfeige.

Nein, das würde ich nie zulassen.

Ich weiss nicht.

Opferhilfe Schweiz

Sind auch Sie Opfer häuslicher Gewalt geworden oder fürchten Sie sich vor ihrem Partner? Die Beratungsstellen der Opferhilfe Schweiz sind auch während der Quarantäne besetzt: https://www.opferhilfe-schweiz.ch/de/



Woran man Gewalt erkennt und wie man sich aus der Spirale befreien kann, erklärt Pia Allemann von der BiF (Beratungsstelle für Frauen)

Was ist der Unterschied zwischen Streiten und Gewalt?

Beim Streiten sind die Streitenden in der Regel auf Augenhöhe, also keine Partei ist der anderen unterlegen. Man hat unterschiedliche Meinungen und versucht in einem hitzigen Wortgefecht, die andere Partei zu überzeugen oder nach einem Kompromiss zu suchen. Bei Gewalt versucht eine Partei ihre Interessen durchzusetzen, mit verbaler oder physischer Gewalt. Manche tun dies aus Hilflosigkeit, wiederum andere, weil sie der Überzeugung sind, dass sie das Recht dazu haben, die Partnerin/den Partner zu demütigen oder mit Gewalt und Drohungen etwas zu erreichen.

Wo fängt Gewalt an?

Gewalt fängt mit verbalen Demütigungen, Beschimpfungen oder Besitzdenken (du gehörst mir) an und steigert sich bis zu schwerer körperlicher Gewalt.

Nicht nur Frauen, auch Männer werden Opfer häuslicher Gewalt. Zunehmend?

Ja, das stimmt. Auch Männer werden Opfer von häuslicher Gewalt. Generell nehmen die Zahlen bei häuslicher Gewalt zu. Man geht davon aus, dass sich die Opfer eher trauen, Anzeige zu erstatten, und daher die Zahlen steigen. Nach wie vor machen aber der grösste Anteil der Leidtragenden bei häuslicher Gewalt die Frauen aus. Zu 80 Prozent sind sie die Geschädigten, bei den Tötungsdelikten sind sogar 90 Prozent der Opfer weibliche Personen, bei den Tätern sind es zu 90 Prozent Männer.

Wie ist es möglich, aus einer gewalttätigen Partnerschaft herauszukommen?

Hat sich die Gewalt schon verfestigt, kommt sie also regelmässig vor, sprechen wir von einer Gewaltspirale. Phasen von Eskalation bis zu Reue und Versprechungen, dass es nicht mehr vorkommt, wechseln sich ständig ab. In den allermeisten Fällen wird die Spirale sich immer rascher drehen und die Gewalt wird immer heftiger. Darum ist es sehr wichtig, dass sich das Opfer Hilfe holt. Es gibt auch Programme für Gewalt Ausübende, oft sind diese aber nicht einsichtig und versuchen, die Schuld an der Situation dem Opfer zu geben.

Was tun, wenn man selber häusliche Gewalt erleidet?

Das Wichtigste ist, dass sich das Opfer Hilfe holt. Es gibt in der ganzen Schweiz Beratungsstellen, die kostenlos und vertraulich Hilfe anbieten. Gemeinsam mit den Betroffenen wird nach Lösungen gesucht, um sich und gegebenenfalls die Kinder zu schützen. Im Notfall ruft man besser die Polizei oder ein Frauenhaus an, um sich rasch in Sicherheit zu bringen. Auch jetzt in der Corona-Krise sind die Beratungsstellen und Frauenhäuser geöffnet und bieten rasch Hilfe an.