«Kann sie so schwanger werden?»

Bleibt deine Periode aus? Juckt es dich untenrum? Wirst du sexuell belästigt? Hast du Fragen zu Liebe, Sex, Geschlechtskrankheiten, Verhütung oder anderen intimen Themen?Bei «Sexuelle Gesundheit Schweiz» findest du ein Verzeichnis unabhängiger Fachstellen in deiner Nähe. Die Beratungen sind vertraulich und die meisten Leistungen kostenlos.Bei Fragen zu Homo-, Bi-, und Transsexualität helfen dir die folgenden Organisationen weiter:- Schwulenorganisation PINK CROSS - Lesbenorganisationen LOS - Die Milchjugend ist die Jugendorganisation für lesbische, schwule, bi, trans* und asexuelle JugendlicheWirst du am Arbeitsplatz sexuell belästigt? Beim Info- und Beratungsportal Belästigt.ch findest du Hilfe und Beratung in acht Sprachen.Lilli.ch ist ein Mitglied von Sexuelle Gesundheit Schweiz.