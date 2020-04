«Mein Freund schlug mich k. o. und stalkte mich»

Eine kalte Herbstnacht 2017 in Zürich: Maya verlässt hastig den Club, um von ihrem aggressiven Freund wegzukommen. Als sie die Taxitür öffnet, wird Maya zurückgerissen – ihr Freund hat sie gefunden. Der junge Mann schubst sie, spuckt sie an und schlägt sie schliesslich mit der Faust nieder. Passanten rufen den Notarzt, Maya kommt mit Prellungen und einer aufgeplatzten Lippe ins Spital.

Die heute 27-jährige Maya weiss, wie schwer es ist, aus einer gewalttätigen Beziehung herauszukommen. Wie sie zu 20 Minuten sagt, war am Anfang aber alles wie im Märchen: «Es war so schön, dass ich ihn direkt heiraten wollte. Als wir uns gerade einmal zwei Wochen kannten, machte ich Ferien auf einer Insel im Mittelmeer – dort kam er mich kurzerhand besuchen, und von da an dachte ich wirklich: Er ist der eine.»

Doch das Blatt wendete sich schnell. Bereits nach einigen Wochen fing Mayas Freund an, sie zu kontrollieren. «Nach etwa drei Monaten sagte er mir, dass ich zu figurbetonte Kleidung und zu auffällige Farben trage. Er sagte, dass, wenn ich ihn liebe, ich das unterlassen soll.» Zudem kontrollierte ihr Partner sie auch über Social Media. Maya sagt, sie habe sie all ihre männlichen Kollegen von Instagram entfernen und ihren Facebook-Account löschen müssen. «Später folgten ein Schminkverbot, Kontrolle durch Snapchat und das Senden meiner jeweiligen Zugverbindungen.»

«Nach dem Schubsen folgte die erste Ohrfeige»

Doch eine Trennung stand für Maya zu diesem Zeitpunkt ausser Frage: «Es kam alles sehr schleichend, sodass ich gar nicht merkte, wie er mich immer mehr einsperrte und kontrollierte. Ich wohnte praktisch bei ihm zu Hause und durfte auch nicht mehr mit Kolleginnen raus – er wollte ja schliesslich Gesellschaft haben.» Als die damals 24-Jährige doch einmal die Wohnung verlassen wollte, eskalierte die Situation: «Er nahm all meine Sachen und schmiss sie in der Gegend herum. Um die Situation zu beruhigen, stellte ich mich vor ihn hin und riss ihm meine Habseligkeiten aus der Hand. Da schubste er mich zum ersten Mal.» Kurz darauf folgte die erste Ohrfeige.

Die Aggressionen ihres damaligen Partners verschlimmerten sich in den darauffolgenden Monaten. «Er wurde paranoid und unterstellte mir die ganze Zeit, dass ich ihn betrügen würde. Ich musste immer zu Hause sitzen, während er alles machen durfte. Wenn ich ihn darauf ansprach, sagte er nur: ‹Ich weiss ja, wie ich mich benehmen muss. Aber Frauen wie du wissen einfach nicht, wo ihr Platz ist.›»

«Er trat und bespuckte mich»

Nachdem Maya herausgefunden hatte, dass ihr Partner sie belog und statt im McDonald's in einem Club war, beschloss sie, ebenfalls in den Ausgang zu gehen. Doch der Spass währte nicht lange: «Er hat mich aufgespürt und ist mir nachgefahren. Am Telefon bedrohte er mich. Schliesslich bin ich zu ihm nach draussen gegangen, wo er mich anspuckte. Ich lief wieder nach drinnen, um meine Sachen zu holen, damit ich mit einem Taxi flüchten konnte. Doch er fand und schubste mich. Als er mir mit der Faust ins Gesicht schlug, wurde ich ohnmächtig.» Im Spital wurden die Verletzungen dokumentiert.

Obwohl Maya wütend war, gab sie ihrem Freund eine letzte Chance: «Wir trafen uns und redeten nochmals über alles. Während dem Gespräch bemerkte ich allerdings, dass er nebenbei mit anderen Frauen schreibt. Da habe ich endlich erkannt: Nicht ich bin das Problem, sondern er.» Danach trennte sie sich von ihrem Partner.

«Er sagte, es sei meine Schuld, dass er mich schlägt»

Doch dieser liess nicht locker: «Ich zog wieder ganz zu meinen Eltern. Er terrorisierte mich und meine Familie, rief ständig an und klingelte an der Haustür. Zuletzt bedrohte er uns. Er sagte Sachen wie: ‹Frauen wie du müssen sich nicht wundern, wenn ihnen eines Tages etwas Schlimmes passiert›, und er sprach davon, dass solche Frauen ihre Partner zu Mördern machen würden.»

Kurz darauf erstatteten die Eltern der jungen Frau Anzeige bei der Stadtpolizei Zürich wegen Stalking und Bedrohung. Die Stapo ZH bestätigt gegenüber 20 Minuten den Eingang der Anzeige. Der Fall liege nun bei der Staatsanwaltschaft, so Sprecher Marco Surber. Die Gerichtsverhandlung soll noch dieses Jahr stattfinden.

Rückblickend sagt Maya, dass es in der Beziehung viele Warnzeichen gab und sie schon eher den Schlussstrich hätte ziehen sollen, vor Liebe aber blind war. Sie betont: «Er machte mir immer viele Liebesschwüre und kam nach der ersten Ohrfeige weinend zu mir, um sich zu entschuldigen. Jedes Mal, wenn er mich schlug, sagte er, dass es meine Schuld sei und er es tun müsse. Das glaubte ich ihm – bis zuletzt. So habe ich lange ihn geschützt anstatt mich selbst.»

*Name geändert