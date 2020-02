«Meine Mutter hat mich beim Sex erwischt»

Wir leben in einer einigermassen speziellen Wohngemeinschaft: Mein Freund, meine Mutter, meine Schwester und ich – wobei meine Schwester nur selten zu Hause ist.

Wer sind die GummiLove-Rookies?

Die GummiLove-Rookies berichten auf 20 Minuten über ihr Liebesleben und ihre Erlebnisse beim Daten. Sie sind zwischen 18 und 22 Jahre alt und engagieren sich als Botschafter für den Verein GummiLove. Dieser setzt sich für die Sicherheit und Selbstbestimmung rund ums Thema Sex ein und ist an vielen Open-Airs und Festivals präsent.

Wer ist der Verein GummiLove?

GummiLove regt eine Bewegung an, die das Thema sexuelle Gesundheit selbstverständlich lebt. Der gemeinnützige Verein engagiert sich seit 2009 für die Prävention und Kompetenzvermittlung im Bereich der sexuellen Gesundheit für Jugendliche ab 13 Jahren.

Es ist Mittwoch, der Tag, an dem der Freund meiner Mutter immer mit uns Znacht isst. Meine Mutter hat für uns alle gekocht. Meine musikalische Schwester taucht mit ihrem Pianisten auf, sie müssen dringend für einen Gig proben. Das Wohnzimmer ist also sehr voll. So sieht ein normaler Mittwoch bei uns zuhause aus.

Mittendrin erwischt

Kurz vor dem Essen verziehen mein Freund und ich uns in mein Zimmer. Wir sind scharf aufeinander und gönnen uns einen Quickie. Plötzlich macht meine Mom die Zimmertür auf, steckt ihren Kopf herein und ruft: «Essen ist fertig!» Im selben Moment hält sie inne und realisiert, dass wir gerade voll bei der Sache sind. Rasch schlägt sie die Tür wieder zu.

Mein Freund und ich grinsen uns an, doch im nächsten Moment ist es mir ultra peinlich. Was denkt meine Mom wohl gerade? Unsere Lust ist auf jeden Fall dahin, der Orgasmus muss warten.

Wir ziehen uns an und gehen ins Wohnzimmer, als sei nichts passiert. Meine Mom schaut mich an und entschuldigt sich. Damit ist das Thema abgeschlossen. Eigentlich.

Denn mir ist es immer noch peinlich und ich fühle mich zu Hause nicht mehr so wohl. Ich bin sicher nicht die Einzige, die so etwas erlebt hat. Mein Erlebnis zeigt: Anklopfen ist ein Muss! Ich hoffe nur, meine Mom hat das jetzt auch begriffen.