«Eine Kollegin von mir hat kürzlich einen Sprachaufenthalt gemacht. Als sie von dieser Reise zurückgekommen ist, hat sie mir ganz begeistert erzählt, dass sie dort einen Dreier hatte – mit einem Mann und einer Frau! Seither ist sie sehr neugierig geworden und findet jetzt gerade heraus, was ihr so gefällt: Sie probierts mit Frauen, aber auch mit Männern.

Wer ist der Verein GummiLove?

Sie verteilen Kondome, arbeiten mit bekannten Ambassadors, beantworten Fragen in einem anonymen Chat und sind an Festivals und Sportevents unterwegs: Seit 2009 engagieren sich Mitarbeitende und junge Freiwillige im Verein GummiLove für Prävention und Wissensvermittlung im Bereich der sexuellen Gesundheit. GummiLove konzentriert sich auf Jugendliche ab 13 Jahren und trifft die Zielgruppe da, wo sie lebt und liebt.

Wegen meiner Kollegin ist der Sex zu dritt in unserem Freundeskreis gerade ein grosses Thema. ‹Häsch ghört, sie hät en Drüer gha!›, sagen sie und fragen sich ‹Muss ich jetzt auch einen Dreier haben?›»

Wie Gummilove-Rookie Emi zu 20 Minuten sagt, denkt auch sie über einen Dreier nach: «Ich habe mir viele Gedanken gemacht! Ich meine, ich bin erst 19 Jahre alt, ich weiss doch selbst noch gar nicht so genau, was mir gefällt und was ich nicht so mag.» Wie sich Emi entschieden hat, siehst du oben im Video.



