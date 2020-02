Jonas sucht eine Frau für Fabio (20)

Jonas und Fabio haben sich im Ausgang über gemeinsame Freunde kennen gelernt und waren auch schon mit einer kleinen Gruppe in Griechenland in den Ferien. Die beiden verbringen viel Zeit im Freien, gehen zusammen Ski fahren und in die Natur. «Ich kann mir nicht erklären, warum Fabio noch Single ist», sagt Jonas.

Wingman / Wingwoman

Beschreibe Fabio in einem Satz

Ein lebensfroher junger Mann mit vielseitigen Interessen und einer offenen Art.

Das mag Fabio besonders

Zeit mit Freunden, Sport, Motorrad fahren, Neues erleben, gut essen gehen.

Das mag er gar nicht

Überheblichkeit, Langeweile

So sieht Fabio aus

Schlank, sportlich, trainiert, entschlossener Gesichtsausdruck, dunkle Haare, 1,75 Meter gross, legt Wert auf ein schönes Erscheinungsbild und gute Kleidung.

Danach sucht Fabio

Eine junge Frau mit humorvollem und lebenslustigem Charakter und gutem Benehmen. Sie sollte eine interessante Ausstrahlung haben und schlank sein, muss aber nicht zwingend dem klassischen Schönheitsideal entsprechen.

*Namen geändert

*Namen geändert

