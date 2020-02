«Unsere Eltern im Himmel haben uns verkuppelt»

Vorletztes Jahr erkrankte meine Mutter an Brustkrebs und ich zog zu ihr, um ihr in der Bäckerei auszuhelfen. Eine Woche arbeiteten wir zusammen, dann wurde Mama zu schwach. Im Dezember 2018 starb sie.

Ich kümmerte mich um den Betrieb. Es war sehr streng, das Weihnachtsgeschäft stand vor der Tür, dazu die Trauer und die administrative Arbeit nach einem Todesfall. Mein Freund unterstützte mich nicht, er verstand nicht, was ich durchmachte. Nach den Festtagen brach ich zusammen: Ich hatte ein Burn-out, brauchte professionelle Hilfe.

Vom Freund betrogen

Im Januar waren Ferien in Thailand geplant. Mein Freund flog vor mir hin. Als ich ankam, gestand er, dass er mich betrogen hatte – mit einer thailändischen Prostituierten! Das war das Ende.

Ohne grosse Hoffnung meldete ich mich auf Tinder an. Dort sah ich K.* Ich schrieb ihm und sagte offen, dass ich mich in einem Tief befinden würde. Er meinte, ihm gehe es gleich. Wir fanden heraus, dass wir beide seit kurzem getrennt waren und beide eben erst einen Elternteil an Krebs verloren hatten.

Verstorbene Elternteile verbinden

Als wir uns die Todesanzeigen zeigten, sahen wir, dass meine Mama und sein Vater beide am 16. Dezember 2018 gestorben waren. Das hat uns geflasht. Unsere Freunde wissen noch nicht, wie sich der Verlust eines Elternteils anfühlt – uns jedoch verbindet diese Erfahrung sehr.

Unsere Beziehung gingen wir langsam an. Irgendwann haben wir uns geküsst und K. hat gesagt, wie verliebt er in mich sei. Wir stellen uns gern vor, wie unsere Eltern im Himmel uns verkuppelt haben. Seit letztem Juli sind wir ein Paar. Das mit uns passt einfach.

* Voller Name der Redaktion bekannt

(zos)