Ab sofort gibts mehr Liebe, Sex und Dating

Mehr Liebe, mehr Klartext: Ab dem 17. Februar 2020 thematisiert 20 Minuten online und im Print jeden Tag Themen rund um Beziehungen und Bauchkribbeln, LGBTQ+ und Body Positivity, Verhütung und sexuelle Gesundheit, Übergriffe und Sicherheit. Dazu wurde ein neues Ressort und der neue Kanal OneLove geschaffen.

20 Minuten kann dabei auf Experten zählen, die Wissenswertes zu Liebe, Sex und Dating vermitteln.

Andrea Burri

Dr. sc. Andrea Burri, Leiterin und Gründerin des Institute for Sex Counselling and Sexual Sciences , liefert nicht nur wöchentlich Sexfacts, sondern überwindet für ihre Artikel auch alle Berührungsängste: So lässt sie sich bei einem Bondagekünstler fesseln und prüft, wie sich ihre Ernährung auf ihre Lust auswirkt.

Bruno Wermuth

Doktor Sex Bruno Wermuth begleitet die Usern von 20 Minuten schon lange. Der Paar- und Sexualberater beantwortet wöchentlich brennende Fragen der Leser.

lilli.ch

Mit Lilli.ch ist ein Verein dabei, bei dem Sexologen, Gynäkologen, Urologen und Psychologen in einfachen Worten jungen Frauen und Männern Beratung zu Sexualität und sexueller Gewalt bieten.

GummiLove

Der Peer-to-Peer-Ansatz zeichnet den Verein GummiLove aus: An Festivals und Sportevents leisten Jugendliche Präventionsarbeit und verteilen Kondome – auf 20 Minuten berichten sie von ihren Erlebnissen.

Maya und Yehuda Devir

Die Zeichnungen von Maya und Yehuda Devir über den ganz normalen Beziehungswahnsinn treffen einen Nerv – über 5,3 Millionen folgen dem israelischen Cartoonisten auf Instagram. 20 Minuten veröffentlicht seine Illustrationen in der Schweiz exklusiv.

(20 Minuten)