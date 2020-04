Erfährst du Gewalt in deiner Beziehung?

Ob physische, psychische oder sexuelle Gewalt: Rund die Hälfte der jungen Erwachsenen hat schon einmal eine Form von Gewalt in ihren Beziehungen erfahren. Dies sind die Ergebnisse eines Forschungsberichts der Universität Zürich.

Durch die Coronavirus-Massnahmen des Bundes sind Familien und Paare derzeit teilweise mehr zusammen, als ihnen lieb ist. Nicht selten endet die gemeinsame Zeit in Auseinandersetzungen. Auch die Fachstelle für häusliche Gewalt verzeichnete Ende März mehr Anrufe. «Es wird uns allen einiges abverlangt, und das über eine lange Zeit», hiess es damals seitens der Fachstelle. In Niederösterreich endete die häusliche Quarantäne für eine Frau gar fast mit dem Tod. Wie die österreichische Frauenministerin Susanne Raab vergangene Woche in einer Pressekonferenz sagte, wollte ein Mann seine Frau zu Tode prügeln, weil er «mit der Isolationssituation überfordert gewesen war».

(juu)