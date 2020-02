Star-Cartoonist zeichnet Pärli-Alltag für 20 Minuten

Wer wäscht eigentlich ab, wer trägt die Spinnen nach draussen, woher kommen die ganzen Haare und warum ist der Kühlschrank schon wieder leer? Die meisten Pärchen kennen diese Fragen – auch Maya und Yehuda Devir können davon ein Lied singen. Und so beschloss das israelische Künstlerpaar, daraus eine Cartoonserie zu machen. In der Serie «One of Those Days», die es seit 2016 gibt, bildet der Illustrator Yehuda auf humorvolle Weise den Alltag der beiden ab und zeigt all die schönen, lustigen oder anstrengenden Momente, die es in einer Beziehung gibt.

In der Armee kennen gelernt

Yehuda und Maya haben sich während eines gemeinsamen Militärdienstes kennengelernt. Zusammengekommen sind sie aber erst, als sie beide an der Bezalel Academy of Arts and Design studierten. Der erste Cartoon entstand aus einer echten Notlage: Die beiden fanden keine Wohnung in Tel Aviv.

Nachdem Yehuda auf Facebook mit einem Bild verkündet hatte, dass sie unbedingt in die Hauptstadt ziehen wollten, fanden sie nicht nur eine Wohnung, sondern auch nach kürzester Zeit viele Fans. Danach postete Yehuda wöchentlich neue Illustrationen aus dem Alltag des Paares. Maya war übrigens nur unter einer Bedingung einverstanden: Wenn er sie schon zeichne, dann sollte er sie wenigstens «attraktiver» zeichnen.

«Heisser» Comic sorgt für Durchbruch

Richtig bekannt wurden die beiden durch einen «heissen» Comic, der das Paar in der Dusche zeigt: Während Maya die heisse Dusche offensichtlich geniesst, versucht Yehuda mit hochrotem Kopf dem heissen Strahl auszuweichen. Titel der Illustration: «My Hot Wife».

Die Online-Plattform Bored Panda schrieb einen Artikel über Yehuda und seine Cartoons und der Rest ist Geschichte: Über Nacht wuchs Yehudas Instagram-Followerschaft von 50'000 auf über 500'000 an. Aktuell hat der Künstler über 5,3 Millionen Instagram-Follower.

Baby Ariel hat schon 234'000 Follower

Während Yehuda die Cartoons zeichnet, übernimmt seine Frau einen anderen wichtigen Aspekt: «Sie liefert die meisten Ideen, gibt Inputs und hilft mir bei der Farbwahl und anderen artistischen Elementen. Ich bin der Künstler, sie die künstlerische Leitung», sagt Yehuda. Inzwischen verkaufen die beiden auch Merchandise mit ihren Illustrationen.

Seit 2018 geht es in den Cartoons noch um eine dritte Person: Baby Ariel. Bereits die Schwangerschaft von Maya war ein grosses Thema: Schwangerschaftsgelüste, häufige WC-Besuche und die unbändige Freude, wenn das Baby tritt. Übrigens: Baby Ariel hat ebenfalls einen Instagram-Account und bereits über 238'000 Follower.

20 Minuten veröffentlicht die Illustrationen von Yehuda und Maya Devir in der Schweiz exklusiv.



(mst)