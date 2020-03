Sina sucht einen Mann für Nora (25)

Nora* und Sina* sind zusammen in einer Frauenclique, die seit Jahren unzertrennlich ist. Nora, die in Solothurn wohnt, ist schon länger single – zu lange, findet Sina. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, das zu ändern. «Jeder Mann, der Nora an seiner Seite haben darf, kann sich extrem glücklich schätzen. Sie ist eine intelligente und liebevolle Frau, die auch noch gut aussieht!»



Nora in einem Satz

Sie ist eine humorvolle, ehrliche, offene und intelligente junge Frau.



Das mag Nora besonders

Nora verbringt gern Zeit mit ihren Freundinnen. Sie liebt ihre beiden Hauskatzen und schläft gern aus.



Das mag sie überhaupt nicht

Sie mag es nicht, wenn jemand unehrlich oder selbstverliebt ist. Sie steht nicht gern früh auf – und sie kocht nicht gern für sich allein!



So sieht Nora aus

Sie ist 1,74 Meter gross, schlank und hat trotzdem Kurven an den richtigen Stellen. Sie hat mittellanges, blond-braunes Haar und blaue Augen.



Danach sucht Nora

Sie wünscht sich einen ehrlichen, treuen Mann, der auch auf der Suche nach einer Beziehung ist. Bestenfalls ist er grösser als sie, tierliebend und hat dunkle Haare. Er sollte unternehmungslustig sein, aber auch gemütliche Abende und Tage mögen.

*Namen geändert

Du möchtest Nora kennen lernen? Dann sende eine Mail an ihre Wingwoman Sina: sina_tama@hotmail.com

Hast auch du Freunde, die unerklärlicherweise Singles sind? Wir helfen dir, sie zu verkuppeln.

