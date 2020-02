Star-Cartoonist zeichnet seine unrasierte Frau

In der Serie «One of Those Days», die es seit 2016 gibt, bildet der israelische Illustrator Yehuda Devir auf humorvolle Weise den Pärchen-Alltag von sich, seiner Frau Maya und der gemeinsamen Tochter Ariel ab – und zeigt all die schönen, lustigen oder anstrengenden Momente, die es in einer Beziehung gibt.

(20M)