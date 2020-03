Thomas sucht eine Frau für Leo (39)

Thomas* und Leo* sind Cousins und haben als Kinder viel Zeit miteinander verbracht. Aber auch heute, als Erwachsene, treffen sie sich noch und gehen gemeinsam aus.

Wingman / Wingwoman

Du kennst das: Dein bester Freund oder deine beste Freundin ist eigentlich eine richtig gute Partie: Hübsch, witzig, intelligent und charmant – und trotzdem will es mit der Liebe nicht klappen. Das Gejammer über sein ewiges Single-Dasein hast du langsam satt. Wir helfen dir: In unserem neuen Format «Wingwoman/Wingman» kannst du deine Freunde verkuppeln. Dafür musst du uns im Formular unten am Text nur ein paar Details über die zu vermittelnde Person erzählen (zum Beispiel wonach er/sie sucht, wie er/sie aussieht).



Wichtig: Dein Freund oder deine Freundin wird weder mit Foto noch mit Namen geoutet.





Thomas: «Leos letzte Beziehungen endeten, weil er sich mit seinen Freundinnen auseinandergelebt hatte. Dabei ist er ein lieber, loyaler und bodenständiger Typ, er hat es wirklich verdient, eine tolle Frau an seiner Seite zu haben.» Leo gehe nicht mehr so oft aus wie mit 20. «Da gibt es einfach weniger Gelegenheiten, jemanden kennen zu lernen.»

Beschreibe Leo in einem Satz

Er ist sehr naturverbunden, sportlich, alternativ, aufgeschlossen und ein richtig guter Gesprächspartner.

Das mag Leo besonders

Klettern, Wandern und Freunde treffen.

Das mag er gar nicht

Unaufrichtigkeit, Langeweile und Streit.

Wünscht er sich Kinder?

Ja, mit der richtigen Frau könnte er sich Kinder vorstellen.

So sieht Leo aus

Blonde Haare, grüne Augen, 1,73 Meter gross, athletisch.

Danach sucht Leo

Eine Frau, die mit ihm durch dick und dünn geht. Am besten jemanden, der auch gern klettert oder Zeit in den Bergen verbringt.

*Namen geändert

Du möchtest Leo kennen lernen? Dann sende eine Mail an seinen Wingman Thomas: kennenlernen@rsnweb.ch

Hast auch du Freunde, die unerklärlicherweise Singles sind? Wir helfen dir, sie zu verkuppeln.

