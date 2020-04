Was hast du schon alles aus Liebe getan?

Den Namen der Angebeteten mit einem Vermesser in ein Feld schreiben und es ihr dann bei einem Heissluftballonflug präsentieren, Fake-Cops anheuern, damit sie den Partner aus Scherz verhaften oder in der SBB via Durchsage einen Heiratsantrag machen. Die Möglichkeiten, seine Liebe zu beweisen, sind unendlich.

Auch wenn die Liebe erloschen ist, gibt es einige kreative Wege, diese zu verarbeiten. In einem Zoo in England kann man etwa Taufpate für Kakerlaken werden und diese nach seinem Ex-Partner benennen. Für den Fall, dass die Beziehung gar nicht gut auseinander ging, hat sich ein deutsches Start-Up etwas einfallen lassen: Unter dem Motto «Send Shit», kannst du deinem Ex-Partner Kuhfladen und anderen tierischen Mist nach Hause schicken – sogar mit Schleife verziert.

Kommen dir grosse Liebes- oder auch Hassbeweise bekannt vor? Dann melde dich bei uns via untenstehendem Formular.



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(juu)